بطل الملاكمة الإماراتي عيسى الدح يُنفق 500 ألف درهم لنزال بطل العالم في دبي

كشف بطل الإمارات في ملاكمة المحترفين عيسى الدح أن حجم إنفاقه على تحضيرات نزاله المرتقب أمام البريطاني كيل بروك بلغ نحو 500 ألف درهم، مشيراً إلى أن هذا المبلغ خُصِّص للمعسكرات المحلية والخارجية، وبرامج التغذية، والتجهيزات الفنية اللازمة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة المرتقبة.

وتستضيف دبي في 13 فبراير المقبل نزال عيسى الدح، والبطل البريطاني العالمي كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة سابقاً، على لقب بطولة الاتحاد العالمي.

وقال الدح لـ«الإمارات اليوم»: «ملاكمة المحترفين تتطلب إنفاقاً كبيراً لخوض النزالات العالمية، وقد أسهم الرعاة الخاصون بي بجزء كبير من المبلغ، فيما تحملت الباقي من حسابي الخاص. لكن في النهاية، العوائد التي يحققها الملاكمون في هذه المستويات تغطي تلك التكاليف وزيادة».

وأضاف: «مواجهة بطل العالم تمثل بالنسبة لي بداية حلم كبير، وسأخوض هذا النزال من أجل رفع اسم دولة الإمارات عالياً في عالم الملاكمة، وليس سعياً وراء المال أو الشهرة. سواء فزت أو خسرت، أريد أن أقدّم شيئاً مميزاً. كيل بروك صدّق بحلمي وآمن بما نحاول بناءه هنا في الإمارات».

وختم الدح: «منذ الإعلان عن النزال، شعرت بأن اسمي أصبح معروفاً في مختلف دول العالم، لم أواجه أسماء كبيرة من قبل، ليس لأنني لا أريد، بل لأن الفرصة لم تأتِ بعد، فرياضة الملاكمة مازالت جديدة في الدولة، وكنت أحاول دائماً أن أقدّم أفضل ما لدي لصنع شيء حقيقي ومُلهم للأجيال القادمة».

وكان من المقرر أن يواجه عيسى الدح أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون بدلاً من كيل بروك، إلا أن «هاتون» توفي قبل يوم واحد من المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن النزال الذي كان مقرراً إقامته في دبي.

ويُعد عيسى الدح، الملقب بـ«المحارب العربي»، أول ملاكم محترف يمثل الإمارات، إذ بدأ مسيرته الاحترافية عام 2007، وخاض 11 نزالاً، حقق خلالها ثمانية انتصارات (منها أربعة بالضربة القاضية) مقابل ثلاث هزائم.

وقرر الاتحاد العالمي للملاكمة تخصيص ريع نزال عيسى الدح وكيل بروك لصالح المؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم الملاكم الراحل ريكي هاتون.

وشهدت قاعة «الأجندة» في دبي المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس للإعلان عن النزال، بحضور منظم الحدث مارتن بي. غرافستوك، والملاكمين المتنافسين ومدربيهما، وممثل الاتحاد العالمي للملاكمة، إلى جانب عدد من الشركاء والداعمين.

وأعرب الملاكم البريطاني كيل بروك، الملقب بـ«ذا سبيشل وان»، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفريد، مؤكداً أن «المواجهة في دبي ستكون تجربة استثنائية تسهم في تطوير رياضة الملاكمة في المنطقة». وقال بروك: «من المؤسف رحيل الأسطورة ريكي هاتون، وأعتقد أن تخصيص ريع البطولة لدعم مؤسسته الخيرية فكرة رائعة تكرّس القيم الإنسانية للملاكمة. أعرف أن عيسى قادم ليُشعل الأجواء، وأعد الجماهير بنزال قوي يليق بمستوى الحدث».

