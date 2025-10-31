منتخب الناشئين يستقر على 3 حراس للذود عن مرماه في كأس العالم

اعتمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين حراس المرمى الذين سيمثلون كرة الإمارات، خلال مشاركته المقبلة في بطولة العالم للناشئين المقرر أن تستضيفها قطر في الثالث من نوفمبر المقبل، وهم: جاسم عبدالله (الجزيرة)، وسعيد علي (الشارقة)، ومبارك أحمد (الجزيرة).

وقال عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومدرب حراس المرمى يوسف الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «الاختيارات اعتمدت على أسباب عدة، من أبرزها مراعاة الاستقرار الفني، إذ إن الحراس الثلاثة الحاليين مستمرون منذ مباريات عدة، إضافة إلى المستوى الفني العالي الذي وصلوا إليه سواء مع المنتخب أو خلال المسابقات المحلية، فضلاً عن التجانس المطلوب الذي حققه اللاعبون مع زملائهم، خصوصاً في خطي الدفاع والوسط».

وأضاف الزعابي: «الحراس الثلاثة يتمتعون بمهارات فنية وذهنية عالية، وسيكون لهم مستقبل واعد في مركز حراسة المرمى، سواء مع أنديتهم أو المنتخبات الوطنية مستقبلاً، فهم أساسيون في أنديتهم ويقدمون مستويات مميزة فنياً، ويسعدنا في إدارة منتخب الناشئين أن إدارات أنديتهم وفّرت لهم دعماً جيداً وبيئة مثالية لتطوير أنفسهم، إضافة إلى الدعم الأسري، إذ تضم عائلات بعضهم حراس مرمى سابقين، ما ساعدنا على تطويرهم معنوياً، فضلاً عن الجانب المهاري».

يُذكر أن مجموعة المنتخب الوطني للناشئين في المونديال، والتي سيخوض خلالها أولى مبارياته أمام منتخب كوستاريكا في الثالث من نوفمبر المقبل، تضم كذلك منتخبي كرواتيا والسنغال.

