العين يتربع على القمة بثلاثية في عجمان

استعاد فريق العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه الكبير على عجمان 3-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة، ليستعيد "الزعيم" القمة بعد 50 دقيقة فقط من ذهابها مؤقتاً للوحدة عقب نهاية مباراته أمام النصر.

وكان الوحدة قد قفز للصدارة مؤقتاً بوصوله إلى النقطة 17 إثر فوزه المثير على النصر 3-2، ما وضع ضغطاً إضافياً على العين قبل دخوله مواجهة عجمان، إلا أن هدف ماتياس بالاسيوس المبكر الذي جاء بعد 10 دقائق فقط أعاد فريقه سريعاً إلى الصدارة ومنح زملاءه أفضلية نفسية كبيرة منذ البداية مهدت لاحقاً للانتصار العريض الذي أمن النقاط الثلاث قبل تعليق المسابقة بسبب التوقف الدولي.

وقد شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً قارب ثلاثة آلاف مشجع، كان من بينهم نحو 1700 من جماهير العين التي واصلت التشجيع طوال المباراة واحتفلت بعودة فريقها للصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل العين أهدافه عبر ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 10، وكودجو لابا في الدقيقة 60، قبل أن يختتم اليخاندرو كاكو الثلاثية عند الدقيقة 81.

وبالنتيجة، رفع العين رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة دون خسارة، بعد تحقيقه 6 انتصارات وتعادلاً وحيداً، فيما تجمد رصيد عجمان عند 9 نقاط بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.