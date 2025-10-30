شباب الأهلي يعزز تفوقه التاريخي.. ويزيد أوجاع الشارقة

عزّز شباب الأهلي تفوّقه التاريخي على الشارقة، وواصل فرض هيمنته في المواجهات المباشرة خلال العام الجاري، بعدما خرج بانتصار ثمين 2-0، اليوم الخميس، على استاد راشد في دبي، أمام 4348 متفرج بحسب الأرقام الرسمية.

وجاءت المواجهة الحالية امتداداً لصراع متكرر بين الفريقين في 2025، إذ التقى الطرفان سبع مرات في مختلف البطولات هذا العام، فرض خلالها "فرسان دبي" كلمتهم بثلاثة انتصارات مقابل أربع تعادلات، بينما غاب الشارقة عن الفوز تماماً في هذه السلسلة.

وكانت هذه اللقاءات موزعة بين دوري أبطال آسيا (تعادلان 1-1 وتأهل الشارقة بركلات الترجيح)، مباراة الإياب في دوري الموسم الماضي (تعادل سلبي)، كأس المحترفين (فوز لشباب الأهلي 3-1 وتعادل 2-2)، نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي الذي حسمه شباب الأهلي 2-1، وأخيراً قمة الأمس..

وعلى امتداد حقبة الاحتراف، بلغ عدد المواجهات بين الفريقين 52 مباراة، خرج شباب الأهلي فائزاً في 26 منها مقابل سبعة انتصارات فقط للشارقة، فيما حضر التعادل في 19 مناسبة، ما يؤكد الفارق التاريخي الواضح بين الطرفين.

وفي تفاصيل المباراة، زاد شباب الأهلي من أوجاع الشارقة ومدربه الصربي ميلوش في الدوري، وافتتح التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة، قبل أن يضاعف البرازيلي جويلهرم بالا النتيجة في الدقيقة 61 بتسديدة من رأس منطقة الجزاء، ليضع فريقه في وضع مريح ويحسم النقاط بثقة.

ورفع الانتصار رصيد شباب الأهلي إلى 14 نقطة، مواصلاً زحفه نحو قمة المنافسة، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط، لتتواصل معاناة الفريق تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تلقى الخسارة الرابعة له مع "الملك"، ما يزيد من حالة الشك حول استمراره في الفترة المقبل.