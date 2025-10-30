الكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة الذهاب بين المنتخبين الإماراتي والعراقي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك يوم السبت، الأول من نوفمبر المقبل عند الساعة الرابعة عصراً عبر موقع PLATINUMLIST.NET.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب 13 نوفمبر في أبوظبي على استاد محمد بن زايد عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب البصرة الدولي.
