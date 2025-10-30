الوحدة يواصل سلسلة عدم الخسارة بـ«نصر جديد».. ويعمّق جراح «العميد»

أصبح فريق الوحدة على بُعد انتصار واحد فقط من معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه بالدوري، والبالغة 20 مباراة، والتي حققها بين يناير وديسمبر 2014، وذلك عقب فوزه الثمين مساء اليوم الخميس، على ضيفه النصر بنتيجة 3–2، في مواجهة مثيرة على استاد آل نهيان ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمام ما يقارب ألفي متفرج بينهم نحو 50 مشجعاً نصراوياً.

وعزز الانتصار مسار "العنابي" المتزن هذا الموسم وأكد حضوره القوي في سباق المنافسة، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة مؤقتاً لحين انتهاء مواجهة العين الذي يحل بعد قليل ضيفاً على عجمان.

وظهر الوحدة ظهر أكثر نضجاً واستقراراً، بعدما مدّد سلسلة عدم خسارته في الدوري إلى 19 مباراة، ليقترب خطوة من معادلة رقمه التاريخي الذي حققه قبل تسعة مواسم، كما عزز الفريق تفوقه في سجلات المواجهات المباشرة، رافعاً رصيده إلى 18 انتصاراً مقابل 4 فقط للنصر و11 تعادلاً خلال 33 مواجهة في عصر الاحتراف.

وقد حافظ "العنابي" أيضاً على سجله الخالي من الهزائم أمام "العميد" في آخر 11 مباريات بالدوري، بسلسلة تضم خمس انتصارات وستة تعادلات، وتوّج هذا التفوق بحضوره الهجومي كأكثر فرق الدوري تسجيلاً في عام 2025 برصيد 47 هدفاً، بفارق هدفين عن العين والوصل.

وعلى مستوى الأفراد، واصل عمر خريبين لعب دور القائد الحاسم في هذه المواجهات، رافعاً رصيده إلى 11 مساهمات تهديفية في آخر 11 مباريات أمام النصر (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، ليبقى اسماً حاضراً في اللحظات الفاصلة.

في المقابل، ازدادت الضغوط على النصر، الذي تجمّد رصيده عند ثماني نقاط، في وقت تواصل فيه النتائج السلبية ملاحقته بعد خروجه الأسبوع الماضي من الدور الأول لكأس رئيس الدولة أمام بني ياس، ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية للفريق.

وكانت القمة جاءت على قدر التوقعات من الإثارة والتقلبات، افتتح النصر التسجيل مبكراً عبر عبدالله توري من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يعادل فاكوندو دانيل النتيجة في الدقيقة 45+2 بضربة رأس محكمة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني تقدّم النصر مجدداً بتسديدة موسى نداي في الدقيقة 53، لكن الوحدة عاد بقوة، فجاء هدف التعادل عبر خريبين من علامة الجزاء في الدقيقة 77، قبل أن يحسم روبين فيليب المباراة بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 82