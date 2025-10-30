دبي تستضيف نزال "المصير في الصحراء" بين "الدح وبروك" على لقب بطولة الاتحاد العالمي للملاكمة

تستضيف دبي بطولة “المصير في الصحراء” للملاكمة الاحترافية، التي تجمع بين البطل الإماراتي عيسى الدح، أول ملاكم محترف في تاريخ الدولة، والبطل البريطاني العالمي كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة “IBF” سابقاً، وذلك على لقب بطولة الاتحاد العالمي للملاكمة “WBC”، وذلك في 13 فبراير 2026.

تقام البطولة في قاعة “ذا أجندة” بمدينة دبي للإعلام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في أمسية يخصص ريعها للمؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون، بما يجسد مكانة الإمارات كمركز عالمي لرياضات النخبة، وعاصمة إقليمية للملاكمة الاحترافية.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بقاعة “ذا أجندة” بحضور منظم الحدث مارتن بي.غرافستوك، والملاكمين المتباريين ومدربيهما، وممثل الاتحاد العالمي للملاكمة “WBC”، وعدد من الشركاء والداعمين.

وأكد الدح الملقب بـ"المحارب العربي"، خلال المؤتمر أنه يشعر بالامتنان لريكي هاتون الذي آمن بفكرته وساعده على وضع اسمه على خريطة الملاكمة العالمية، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال هذه المواجهة إلى تقديم نزال يليق باسم الإمارات وشعبها.

وقال: أنا لا أقاتل من أجل المال أو الشهرة، بل من أجل رفع اسم بلادي، وأعد الجمهور بقتال قوي يليق بمستوى الحدث، وأشكر أيضًا كيل بروك لقبوله المواجهةٍ معي، أنا احترم كيل كبطل كبير وكمقاتل صاحب خبرة.

أما كيل بروك، الملقب بـ"ذا سبيشل وان"، فيُعد من أبرز أبطال الملاكمة البريطانيين في العصر الحديث، حيث توج بلقب بطل العالم للوزن الولتر “IBF” عام 2014 ، واحتفظ باللقب حتى عام 2017.. أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يسهم في تطوير رياضة الملاكمة في دبي، مشيداً بالمبادرة التي يقودها عيسى الدح وفريقه للترويج للعبة في الإمارات.

وقال: من المؤسف رحيل الأسطورة ريكي هاتون، ومن المهم أن نسهم في دعم الصحة النفسية للرياضيين وإبراز الجانب الإنساني في الملاكمة.

وأضاف: أعرف أن عيسى قادم ليُشعل الأجواء، وأعد الجماهير بمواجهة مثيرة تليق بمكانة الحدث.