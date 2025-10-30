%91 من الجمهور يمنحون سلطان عادل الثقة لقيادة هجوم المنتخب

منح أغلب المشاركين في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على «السوشيال ميديا»، الثقة للاعب سلطان عادل، لقيادة هجوم منتخب الإمارات خلال مباراتي الذهاب والإياب المقبلتين المقررتين يومي 13 و18 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن الملحق التكميلي عن قارة آسيا المؤهل إلى الملحق العالمي في طريق الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وتستضيف الإمارات مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم 13 نوفمبر على أن تقام مواجهة الإياب على استاد البصرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي للعراق، والفائز من مجموع المباراتين يتأهل إلى الملحق العالمي.

وأظهر الاستطلاع تأييداً واسعاً من الجماهير الإماراتية لمشاركة المهاجم سلطان عادل أساسياً في صفوف المنتخب الوطني، في إشارة واضحة إلى القناعة الكبيرة بمستواه الفني، وقدرته على تقديم إضافة هجومية خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاستطلاع الموجه لنخبة من المتابعين على حساب الصحيفة في «واتس أب»، أكثر من 590 متابعاً، صوّت 541 شخصاً بنسبة 91.3% لمصلحة إشراكه أساسياً، مقابل 54 صوتاً فقط بنسبة 8.7% رأوا أن الوقت لم يحن بعد لقيادته الهجوم، كما شارك الجمهور بعدد كبير من التعليقات عبر «إنستغرام».

وفي الأغلب لا يشارك سلطان عادل أساسياً في المنتخب، لكن نزوله إلى أرض الملعب يُحدِث فارقاً كبيراً لمصلحة المنتخب، كما حدث في مباراة قطر الأخيرة بالملحق الآسيوي، حيث شارك اللاعب في 23 دقيقة فقط، أحرز فيها هدف الإمارات الوحيد، لكنه لم يكن كافياً للصعود بعد الخسارة (1-2).

وتعكس هذه النسبة شبه الإجماعية حجم الثقة الجماهيرية بقدرات اللاعب، الذي تمكن خلال المواسم الأخيرة من فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين المواطنين، بفضل تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وحسه التهديفي العالي، وروحه القتالية التي تميّزه في المباريات الكبيرة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك سلطان عادل في 15 مباراة مع المنتخب الوطني، وتمكّن خلالها من تسجيل ثمانية أهداف، ليؤكد مهاراته الهجومية وقدرته على استثمار الفرص أمام المرمى، كما تُظهر هذه الأرقام أنه من أكثر المهاجمين المواطنين تأثيراً، من حيث معدل التسجيل مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها، ويُعدّ هذا السجل التهديفي دليلاً واضحاً على إمكاناته العالية، واستعداده لتقديم إضافة مطلوبة في المرحلة المقبلة.

ورغم ابتعاده أخيراً عن بعض المباريات بسبب وعكة صحية، فإن عودته إلى قائمة فريق شباب الأهلي أعادت اسمه، بفضل أسلوبه الهجومي المباشر، وقدرته على فتح المساحات أمام زملائه، وصناعة الحلول الفردية في المواجهات الصعبة.

وأكّدت الجماهير، من خلال مشاركاتها وتعليقاتها في الاستطلاع، أن سلطان عادل يمتلك المقومات التي تؤهله لأن يكون المهاجم الأول للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الأداء الذي يقدمه مع ناديه يثبت نضجه الفني واستعداده لتحمّل مسؤولية الهجوم.

وأكّد متابعون في تعليقاتهم أن سلطان عادل يستحق فرصة أكبر مع المنتخب، إذ قال أحد المشجعين: «يظهر سلطان بأداء متميّز وروح رياضية عالية، ويستحق قيادة الهجوم الوطني بكل فخر»، فيما كتب آخر: «أفضل مهاجم واعد في الإمارات، يحتاج فقط إلى الفرصة الحقيقية وسنرى لاعباً من طراز خاص».

وأشار مشجع ثالث إلى أن سلطان يمتاز بالشجاعة والجرأة في التقدم، وعدم الخوف من الدفاع، بينما، قال آخر: «كلما دخل سلطان إلى الملعب يصنع الفارق، سواء سجل أو لا، لديه روح قتالية لا يملكها الكثيرون».

كما وصفه بعض المتابعين بأنه «قناص من الطراز العالي»، و«أفضل مهاجم إماراتي حالياً»، في حين شدد آخرون على أنه يستحق اللعب أساسياً إلى جانب علي صالح وحارب عبدالله في الخط الأمامي.

وتشير التعليقات في الاستطلاع إلى أن الجمهور يرى في سلطان عادل، أنه يُمثّل أمل الهجوم الإماراتي في المرحلة المقبلة، وأنه نموذج للمهاجم الذي يملك الموهبة والطموح والرغبة في التطور، وتُعدّ هذه الثقة الجماهيرية الواسعة دفعة معنوية كبيرة للاعب، ورسالة واضحة للجهاز الفني للمنتخب بأن الوقت قد حان لمنحه فرصة حقيقية في قيادة الهجوم الوطني.

نتيجة الاستطلاع:

. 592 متابعاً شاركوا في الاستطلاع عبر حساب صحيفة «الإمارات اليوم» على «واتس أب».

. 541 صوتاً (91.3%) أيّدوا مشاركة سلطان عادل أساسياً مع المنتخب الوطني.

. 51 صوتاً (8.7%) رأوا أن الوقت لم يحن بعد لإشراكه أساسياً.