6 أرقام مثيرة تسبق انطلاقة الجولة السابعة

تتجه الأنظار بدءاً من اليوم إلى الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد مواجهات نارية تتصدرها قمتا الوحدة مع ضيفه النصر، وشباب الأهلي ضد الشارقة، وفي ما يلي تستعرض «الإمارات اليوم» أبرز الإحصاءات والأرقام اللافتة قبل صافرة بداية الجولة السابعة.

1- الوحدة لم يعرف طعم الخسارة في آخر 18 مباراة في الدوري (فاز 11 - تعادل 7)، وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخه بعد سلسلة 20 مباراة دون خسارة بين يناير وديسمبر 2014.

2- تُعدّ 16 نقطة التي جمعها العين من المباريات الست التي خاضها في المسابقة أفضل حصيلة له في هذا التوقيت من الموسم، منذ نسخة 2016-2017، حين جمع العدد ذاته من النقاط.

3- التقى شباب الأهلي والوصل 51 مرة في عصر الاحتراف، فاز خلالها شباب الأهلي 25 مرة، مقابل سبعة انتصارات للشارقة، وانتهت 19 مباراة بالتعادل.

4- تُعدّ المواجهات بين خورفكان والوصل من أكثر اللقاءات غزارة في الأهداف، إذ شهدت آخر 12 مواجهة بينهما تسجيل 28 هدفاً (18 للوصل و10 لخورفكان)، بمعدل 4.6 أهداف في المباراة الواحدة، ويتفوق «الإمبراطور» بستة انتصارات مقابل أربعة لخورفكان، وتعادلا في مباراتين.

5- يُعدّ كلباء أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في ربع الساعة الأخيرة من مباريات هذا الموسم (4 أهداف)، كما سجل الفريق هدفين في كل مباراة من آخر ثلاث مواجهات مع الظفرة في الدوري، علماً بأنه لم يسبق له أن أحرز أكثر من هدفين في مباراة واحدة ضد الفريق نفسه في المسابقة.

6- يدخل الجزيرة مواجهته مع ضيفه البطائح بسجل دفاعي مميز، إذ حافظ على نظافة شباكه في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري، وهو رقم يعادل ما حققه الفريق في 19 مباراة سابقة مجتمعة في البطولة نفسها.