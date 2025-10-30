قمة نارية بين الوحدة والنصر.. ولقاء سابع يجمع شباب الأهلي والشارقة

تنطلق اليوم الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات واعدة، حيث تتجه الأنظار في الساعة 17:00 صوب استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي الذي سيكون مسرحاً لمواجهة الوحدة وضيفه النصر، في لقاء يبحث فيه «العنابي» عن الصدارة المؤقتة، بينما يتطلع ضيفه إلى العودة لسكة الانتصارات.

ويدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن العين المتصدر، ما يجعل الفوز ضرورة لمواصلة الضغط على القمة، وتميل الأرقام بوضوح لمصلحة «العنابي»، ما يجعله مرشحاً فوق العادة للانتصار.

ويتفوق الوحدة بصورة واضحة، إذ إن الفريق لم يعرف طعم الخسارة أمام النصر في آخر 10 مباريات في الدوري (فاز في 4 وتعادل في 6)، وهي أطول سلسلة تفوّق له على منافسه النصر، علماً بأن الفريقين التقيا 32 مرة في دوري المحترفين، وفاز الوحدة في 17 مباراة، مقابل أربعة انتصارات للنصر، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل.

وفي المقابل يعيش النصر موسماً متذبذباً حتى الآن، حيث يحتل المركز التاسع برصيد ثماني نقاط فقط، فبعد انطلاقته القوية بحصد ست نقاط في أول جولتين، اكتفى بجمع نقطتين فقط في آخر أربع مباريات، ولم ينجح في تسجيل أكثر من هدف واحد في أي مباراة منذ بداية الموسم، ويأمل استعادة توازنه اليوم أمام أحد أصعب منافسيه في البطولة.

شباب الأهلي - الشارقة

ويستقبل فريق شباب الأهلي في الساعة 19:45 على استاد راشد في دبي ضيفه الشارقة في سابعة مواجهات الفريقين في عام 2025 في جميع البطولات، ويخوض الفريقان اللقاء بدوافع مختلفة. ففي حين يسعى أصحاب الأرض إلى مواصلة تفوقهم، فإن «الملك» يتطلع إلى تحقيق أول فوز له في سلسلة المواجهات خلال العام الجاري.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ويسعى للعودة إلى المربع الذهبي والمنافسة على الصدارة، خصوصاً أنه لم يعرف طعم الخسارة أمام الشارقة في آخر خمس مواجهات في الدوري (فاز في 2 وتعادل في 3)، كما أن الفريقين تواجها ست مرات في عام 2025 في مختلف البطولات، ولم يتمكن الشارقة من تحقيق الفوز في أي منها، حيث فاز شباب الأهلي في مباراتين وتعادلا أربع مرات.

وفي المقابل، يعيش الشارقة مرحلة حساسة بعد نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وخروجه المفاجئ من كأس رئيس الدولة أمام فريق يونايتد من دوري الدرجة الأولى، وتبع ذلك تغييرات إدارية واسعة ينتظر الجمهور أن تثمر ردة فعل قوية في الميدان.

ويتميز «الملك» - صاحب المركز العاشر برصيد سبع نقاط - بتنوّع مصادر أهدافه هذا الموسم، إذ يُعدّ أكثر فرق الدوري تسجيلاً عبر لاعبين مختلفين (7 لاعبين)، ما يمنحه مرونة هجومية يصعب التنبؤ بها.

تاريخياً، ترجح الكفة لمصلحة «فرسان دبي»، إذ التقى الفريقان 30 مرة في دوري المحترفين، وفاز شباب الأهلي في 15 مباراة، مقابل ستة انتصارات للشارقة، بينما انتهت تسع مواجهات بالتعادل.

عجمان - العين

يحل فريق العين في الساعة 19:45 ضيفاً ثقيلاً على عجمان في استاد راشد بن سعيد، في مواجهة تُعدّ اختباراً حقيقياً لفريق العين الساعي إلى الاحتفاظ بسلسلة نتائجه الإيجابية، من أجل الاستمرار في الصدارة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

ويعيش العين أحد أفضل انطلاقاته في تاريخه الحديث، إذ جمع 16 نقطة في أول ست جولات، متربعاً على صدارة المسابقة.

ويميل تاريخ المواجهات بين الفريقين بقوة لمصلحة العين، إذ التقى الطرفان 26 مرة، وقد فاز الفريق في 20 مواجهة مقابل انتصارين فقط لعجمان، وحسم التعادل أربعة لقاءات. كما يُعدّ «الزعيم» الفريق الذي ألحق أكبر عدد من الهزائم بعجمان (20 هزيمة)، وسجّل في شباكه 83 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف التي تلقاها «البرتقالي» من أي نادٍ في المسابقة.

وفي المقابل، يدخل عجمان المباراة وهو في المركز السابع برصيد تسع نقاط، محاولاً الاستفادة من عامل الأرض لتقليص الفارق مع فرق المقدمة، ويأمل «البرتقالي» كسر التفوق التاريخي للعين والظهور بشخصية قوية دفاعاً وهجوماً، خصوصاً مع امتلاكه لاعبين قادرين على صنع الفارق، على الرغم من أن مهاجمه المغربي وليد أزارو لم ينجح في زيارة شباك العين خلال ست مواجهات سابقة (سدّد خلالها 16 كرة، منها أربع فقط على المرمى).