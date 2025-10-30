بوجاتشار أفضل لاعبي «الإمارات للدرّاجات» تحقيقاً للنقاط

تصدر درّاج فريق الإمارات «أكس آر جي» للدرّاجات الهوائية السلوفيني تادي بوجاتشار، قائمة أفضل لاعبي الفريق ممن حققوا نقاطاً خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك طبقاً لأحدث إحصاءات الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية.

وحقق بوجاتشار 31.017 نقطة إجمالاً في ثلاثة مواسم متتالية، تلاه البرتغالي جواو ألميدا برصيد 9.579 نقاط، ثم البريطاني آدم ييتس في المركز الثالث برصيد 7.612 نقاط، فيما حلَّ المكسيكي إسحاق ديل تورو رابعاً برصيد 7.084 نقاط، والإسباني خوان آيوسو خامساً برصيد 6.653 نقاط.

كما شهدت القائمة حضوراً قوياً لنخبة من النجوم الذين أسهموا في تحقيق إنجازات تاريخية للفريق خلال الفترة الماضية، حيث جاء مارك هيرشي في المركز السادس بـ6.590 نقاط، وبراندون مكنولتي في المركز السابع بـ5.987 نقاط، فيما حلَّ جاي فاين ثامناً برصيد 4.211 نقاط، وحلَّ تاسعاً تيم ويلينز بـ3.783 نقاط، ثم يان كريستين عاشراً بـ2.381 نقطة.

وكان فريق الإمارات «أكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، أنهى الموسم الحالي متصدراً تصنيف الاتحاد الدولي للدرّاجات كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 95 انتصاراً في موسم واحد.