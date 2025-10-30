نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يطلق «جائزة التميّز»

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، إطلاق النسخة الأولى من جائزة «التميّز الداخلي» لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتكريم الأفراد الفائزين بالنسخة الأولى، وهي الجائزة التي يطلقها النادي سيراً على خطى القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميّز داخل الجهات الحكومية، والاحتفاء بأصحاب الأداء الاستثنائي، وبث الطاقة الإيجابية في بيئة العمل من أجل مواصلة مسيرة التفوق والإبداع بطموح ليس له حدود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لعام 2025، لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، بحضور نائب الرئيس سيف السويدي، والأعضاء: خالد بن دسمال، وخالد البلوشي، ومحمد حارب.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير الأحداث الرياضية المُنجزة للموسم الحالي، وأبرزها سباقات القوارب الشراعية للفئتين 22 قدماً و43 قدماً، والتي أُقيمت بمشاركة أبرز المُلّاك والنواخذة، وتميّزت بارتفاع المستويات وقوة التنافس بتنوع الفائزين على منصات التتويج، إلى جانب تطبيق معايير فنية محدثة، أثمرت عن تعزيز جوانب السلامة في السباقات مع الحفاظ على طابعها التراثي بأبهى صورة وهي تشق طريقها بكل روعة في بحر دبي.

واطلع مجلس الإدارة على برنامج الفعاليات الرياضية المقبلة التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات ويشرف عليها، من سباقات بحرية، ومنافسات رياضية متنوعة، إيماناً بدور النادي بالإسهام في القطاع الرياضي، ودعم الشباب وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

ووجّه مجلس الإدارة بتوفير جميع المقومات اللازمة لدعم فريق الفيكتوري الذي يستعد للمشاركة في الجولة الرابعة ضمن بطولة العالم «الفورمولا 1» للزوارق السريعة، والتي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، حيث يتطلع للحفاظ على صدارة الترتيب العالمي على الصعيدين الفردي والفرقي، والبقاء بقوة في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم.