«الحبتور للبولو» و«إيفزا» يجددان الشراكة للموسم السادس

أعلنت مجموعة الحبتور تجديد شراكتها مع سلطة المنطقة الحرة الدولية (إيفزا) للعام السادس على التوالي، في إطار رعاية أنشطة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد بمقر المجموعة في دبي، بحضور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس سلسلة بطولات كأس البولو الذهبية، محمد خلف الحبتور، إلى جانب رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «إيفزا» مارتن جيه بيدرسون.

وأكّد محمد الحبتور، أن استمرار الشراكة مع «إيفزا» يُجسّد علاقة ناجحة ومثمرة، أسهمت في تعزيز مكانة رياضة البولو على المستويين المحلي والدولي.

وقال: «نفتخر بشراكتنا مع (إيفزا)، فهي أحد أبرز شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في دعم بطولات البولو خلال السنوات الماضية، وسنسعى إلى أن يكون الموسم الحالي استثنائياً، حيث نسلّط من خلاله الضوء على اللعبة ونواصل الارتقاء بها نحو آفاق قارية وعالمية جديدة».

من جانبه، أعرب مارتن جيه بيدرسون، عن سعادته بتجديد التعاون مع نادي ومنتجع الحبتور للبولو.