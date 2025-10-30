27 دولة تشارك في بطولة الجودو بخورفكان

أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 320 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يُمثّلون 27 دولة في بطولة خورفكان الدولية.

وأكّد الاتحاد في بيان أمس، أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان، وتفتتح في الأول من نوفمبر المقبل، في الصالة الرياضية للنادي، وتُعدّ الثانية في الموسم الجديد 2025-2026.

وأوضح أن قائمة الدول المشاركة تضم: الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، وسورية، وفلسطين، وجزر القمر، وإيران، وأذربيجان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وروسيا، وكازاخستان، والبرازيل، والهند، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وكولومبيا.