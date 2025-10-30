الإعلان عن القائمة النهائية لنجوم العالم في «ترايثلون دبي T100»

أعلن كلٌّ من منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، القائمة النهائية للمشاركين في منافسات المحترفين للرجال والسيدات ضمن «ترايثلون دبي T100»، الذي يقام يوم 15 نوفمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويُعدّ المحطة قبل الأخيرة في الجولة العالمية لـ«ترايثلون T100» قبل النهائي المقرر في قطر ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة 48 رياضياً ورياضية يُعدّون الأفضل في الوقت الحالي على مستوى العالم في عالم الترايثلون، بواقع 20 رياضياً في فئة الرجال، و18 رياضية بفئة السيدات.

ويتصدر النيوزيلندي هايدن وايلد المشاركين في فئة الرجال، بعد أن حقق العلامة الكاملة هذا الموسم، بفوزه في ست جولات تم تنظيمها في سنغافورة ولندن والريفييرا الفرنسية وإسبانيا وولونجونج، بينما يأتي البلجيكي جيلي جينز، بطل فانكوفر، في المركز الثاني، والألماني ميكا نودت في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، تشارك البريطانية كيت وو متصدرة الترتيب العام بعد فوزها في سنغافورة وولونجونج، وتواجه منافسة قوية من مواطنتها لوسي تشارلز باركلي التي تحتل المركز الثاني.

ويقام «ترايثلون دبي T100» ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30»، حيث ينطلق من شاطئ جميرا 3 ويمر بمضمار ميدان وصولاً إلى خط النهاية أمام برج خليفة.

وتشمل فعاليات عطلة نهاية الأسبوع، سباقات للهواة، مثل سباق السرعة (السبرينت)، وسباق ترايثلون T100 للهواة لمسافة 100 كيلومتر، إضافة إلى السباق الموسيقي الممتع لمسافة خمسة كيلومترات يوم 15 نوفمبر المقبل.