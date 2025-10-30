محكمة مدريد: «ويفا» استغل موقعه لمنع «سوبر أوروبا»

أكّدت محكمة في مدريد، أمس، في قرار استئنافي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، «استغل موقعه المهيمن» بمحاولته منع إنشاء دوري السوبر الأوروبي عام 2021، وذلك وفقاً لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في نص القرار أن «ويفا، وفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) استغلا موقعهما المهيمن، بمنح نفسيهما سلطة تقديرية تمنحهما الحق في منع الأندية الأوروبية من المشاركة في مسابقات بديلة»، مؤكدة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2023.