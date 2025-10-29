اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2025 – 2026، بعد الكشف عن المواجهات خلال القرعة التي جرت يوم الأحد الماضي في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتقرر أن تُقام المباريات على مدار 3 أيام، حيث ستقام مباراة واحدة يوم السبت 31 يناير 2026 تجمع دبا والعين في استاد راشد بدبي الساعة 18:30 مساء، ومباراتان يوم الأحد الأول من فبراير القادم تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان في استاد راشد بن سعيد بإمارة عجمان الساعة 17:15 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الوحدة ويونايتد الساعة 20:00 مساء في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بينما ستقام مباراة بني ياس والجزيرة يوم الإثنين 2 فبراير على استاد آل نهيان بأبوظبي الساعة 18:35 مساء.

كان اتحاد الكرة قد حرص على إقامة قرعة الدور ربع النهائي على غرار البطولات العالمية الكبرى بهدف إضافة نوع من الإثارة على البطولة خلال أدوارها المختلفة، حيث سجلت مباريات دور الـ 16 نجاحات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري.