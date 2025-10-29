الجوجيتسو يرفع حصيلة الإمارات إلى 21 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية

توج البطل الإماراتي عبيد الكتبي بذهبية الجوجيتسو لوزن 56 كجم بعد تغلبه على نظيره الكازاخستاني أوليخان الديار ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين وتختتم بعد غد الجمعة بمشاركة أكثر من 5000 رياضياً ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

‏كما حقق لاعبنا سالم القبيسي الميدالية الفضية في الجوجيتسو بعد خسارته من اللاعب الكازاخستاني باتيربك عبدالله بمنافسات وزن 62 كغ.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 21 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب، لتواصل صدارتها العربية قبل أقل من 48 ساعة على ختام الحدث فيما استمر تصدر الصين لجدول الترتيب العام برصيد 105 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية، وكازاختسان بالمركز الثالث برصيد 59 ميدالية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عشر (الثانية عربياً) برصيد 18 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و11 ميدالية برونزية، فيما حلت العراق في المركز الرابع عشر والثالث عربيا برصيد 11 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و4 ميداليات برونزية، وحلت كذلك مملكة البحرين الدولة المستضيفة في المركز الخامس عشر والرابع عربيا برصيد 9 ميداليات منها 3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين.

وواصل ريان ملحان لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة تألقه في منافسات الدورة، بعدما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المستحق على اللاعب الإندونيسي جين ماهاريشيل بشوطين نظيفين؛ إذ يلاقي نظيره الصيني شو جي نينغ في الدور نصف النهائي مساء اليوم الاربعاء.

وأنهى كذلك سلطان الحمادي لاعب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في سباق الطريق بالمركز الثامن بزمن قدره 2:24:15 ساعة وسط مشاركة 69 دراج من مختلف دول آسيا.