باولو سوزا: سلطان عادل لاعب مهم جداً.. وأنا أحبه

أكد المدير الفني لفريق شباب الأهلي، المدرب البرتغالي باولو سوزا، أن المهاجم سلطان عادل يُعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه يثق في قدراته ويؤمن بأنه يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون من أبرز المهاجمين المواطنين في الكرة الإماراتية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاستمرارية في التدريبات والمباريات هي الطريق الوحيد لعودته القوية إلى التشكيلة الأساسية.

وقال باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «سلطان عادل بالنسبة لشباب الأهلي لاعب مهم جداً، وأنا أحبه كلاعب ومهاجم، وقد أبلغت الإدارة واللاعب بهذا الأمر. قبل الإصابة كان يقدم مستويات قوية جداً، لكن لتحقيق الأهداف والطموحات الشخصية يجب أن يقاتل من أجل مكانه في التشكيلة، وأن يُظهر التزاماً كبيراً في التدريبات اليومية».

وأضاف المدرب البرتغالي: «في كرة القدم لا يمكن الحكم على اللاعب من مباراة أو اثنتين، بل من مدى التزامه واستمراريته. سلطان مرّ بفترة صعبة جداً بسبب إصابة قوية أبعدته فترة طويلة عن التدريبات، وليس عن المباريات فقط، وخلال الأسبوع الماضي عانى من ارتفاع حاد في درجة الحرارة استمر ثلاثة أيام متتالية، ما أثر على لياقته وجاهزيته».

وأوضح باولو سوزا أن البعض يُقيّم اللاعبين دون معرفة الظروف التي يمرون بها، وقال: «الناس تحكم بسرعة، لكن المدرب هو من يعرف تفاصيل الحالة البدنية لكل لاعب. بالنسبة لي لا توجد نسب في كرة القدم. لا أقول إن اللاعب عاد بنسبة 70% أو 80%، لأن المقياس الحقيقي هو قدرته على الاستمرارية في التدريبات والمباريات. طوال الموسمين الماضي والحالي لم يتمكن سلطان من التواجد أسبوعين متتاليين في التدريبات، وإذا نجح في ذلك فسيعود تدريجياً إلى مستواه الطبيعي».

ورداً على سؤال حول رأيه في إمكانية انضمام اللاعب إلى المنتخب الوطني وهل يستحق التواجد في التشكيل الأساسي، قال سوزا: «مدرب المنتخب كوزمين أعرفه جيداً وأحترمه كثيراً، وهو مطّلع على كل اللاعبين في البطولة، وقراراته نابعة من قناعاته الفنية. أتمنى له التوفيق لأن نجاحه هو نجاح لجميع المدربين في الدوري، أما بالنسبة لسلطان فأنا أحبه كلاعب ومهاجم، وأؤمن بقدراته، لكن عليه أن يثبت نفسه بالعمل اليومي والاستمرارية في التدريبات والمباريات».

مباراة الشارقة صعبة ومثيرة

تحدث سوزا عن مباراة فريقه المقبلة أمام الشارقة التي ستقام غداً في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنها ستكون مواجهة قوية بين فريقين قدّما في الموسم الماضي أفضل مستويات كرة القدم الإماراتية. وقال: «ننتظر مباراة صعبة ومثيرة، تحتاج إلى تركيز عالٍ جداً من جميع اللاعبين. الشارقة فريق يمتلك جودة عالية، والمواجهات بيننا دائماً تكون حماسية ومليئة بالتفاصيل الصغيرة التي تحسم النتيجة».

وأضاف: «لدينا بعض الصعوبات في بعض المراكز، خصوصاً بين اللاعبين المواطنين، بسبب ضغط المباريات وقصر فترات الاستشفاء، لكن شباب الأهلي فريق لديه طموح كبير وشغف دائم للفوز. نصنع الكثير من الفرص في كل مباراة، ونعمل على زيادة التركيز وتحقيق الأهم وهو الانتصار».

واختتم سوزا حديثه قائلاً: «جمهور شباب الأهلي هو الداعم الأول للفريق، فحضوره يصنع الفارق ويمنح اللاعبين الحافز لتقديم الأفضل. أمام الشارقة نحتاج دعمهم بقوة، لأنهم جزء من نجاح الفريق في كل انتصار».