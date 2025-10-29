غوران: الخروج من الكأسين لا يقلل من طموحات عجمان

أكد مدرب فريق عجمان الصربي غوران توفيغدزيتش أن الموسم الكروي بالنسبة لفريقه لم ينتهِ بعد، رغم توديع بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي للمحترفين، مشدداً على أن الفريق لايزال يملك طموحاً كبيراً لإنهاء دوري أدنوك للمحترفين بين الأربعة الكبار.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم» إن الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي لا يقلل إطلاقاً من طموحات عجمان، لأن الفريق مازال يستهدف تقديم مباريات قوية كما اعتادت جماهيره أن تشاهده، وسيواصل «البرتقالي» القتال حتى نهاية الموسم.

وأضاف أن «عجمان ودّع البطولتين أمام فرق كبيرة تمتلك تاريخاً وباعاً طويلاً في البطولات، مثل الوحدة في كأس مصرف أبوظبي والجزيرة في كأس رئيس الدولة»، مؤكداً أن فريقه قدّم أداءً جيداً في كلتا المباراتين وكان قريباً من التأهل.

وأشار: «أمام الجزيرة قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وفرضنا على المنافس التراجع إلى نصف ملعبه في الشوط الثاني بالكامل، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة».

وأوضح غوران أن هذا الموسم يُعد الأصعب منذ توليه تدريب فريق عجمان، بسبب سوء الحظ الذي لازم اللاعبين في أكثر من مواجهة، وكثرة الإصابات التي أثّرت على الفريق في مباريات عدة.

وتابع: «عندما كنا مكتملين حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية وصعد إلى مركز متقدم، وهو ما يؤكد أننا قادرون على المنافسة حين تتوافر الظروف الطبيعية».

وأكد غوران أن غرفة خلع الملابس داخل الفريق مازالت متماسكة رغم صعوبة توديع بطولتين في وقت مبكر، وقال: «لاعبو عجمان يتمتعون بعقلية احترافية عالية، ويعرفون كيف ينهضون من الخسائر سريعاً. أنا أثق فيهم وأثق أيضاً في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها في الفترة الأخيرة».

ورفض المدرب الصربي تحميل اللاعبين الأجانب مسؤولية النتائج الأخيرة، قائلاً إن جميع اللاعبين أدوا أدوارهم بصورة مثالية، وإن الإصابات وسوء الحظ كان لهما الدور الأبرز في تراجع الفريق وليس عطاءات الأجانب. أنا راضٍ عن التزام اللاعبين وروحهم العالية داخل وخارج الملعب، والجميع يعمل من أجل هدف واحد.

وتابع: «أنا مستمر في عملي مع الفريق، ومهمتي أن أساند اللاعبين وأقف إلى جانبهم في هذه اللحظات الصعبة، وأكثر ما أسعدني قبل مواجهة العين المقررة مساء غدٍ الخميس في الجولة السابعة لبطولة الدوري هو الحماس الكبير الذي لمسته لدى اللاعبين ورغبتهم القوية في تحقيق الفوز والعودة إلى الطريق الصحيح».

وأشار غوران إلى أن التركيز الآن منصب على المرحلة المقبلة من الدوري، وتحديداً على مواجهة العين، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرات فريقه على تقديم أداء قوي أمام المتصدر.

وقال: «مباراة العين ستكون صعبة بالتأكيد، فهو فريق متحفز للحفاظ على الصدارة، لكني أؤمن بفريقي وبإمكاناته لتحقيق نتيجة إيجابية تُرضي جماهير عجمان وتعوّضهم عن الخروج من الكأس».