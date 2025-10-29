مباريات اليـوم

  • دبي - الإمارات اليوم
الدوري الإيطالي

كومو - فيرونا 21:30

يوفنتوس - أودينيزي 21:30

روما - بارما 21:30

بولونيا - تورينو 23:45

إنتر- فيورنتينا 23:45

الدوري الفرنسي

لوهافر - بريست 22:00

لوريان - باريس سان جيرمان 22:00

ميتز - لانس 22:00

نيس - ليل 22:00

الدوري المصري

بتروجيت - الأهلي 21:00

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال - برايتون 23:45

ليفربول - كريستال بالاس 23:45

سوانسي سيتي - مانشستر سيتي 23:45

ولفرهامبتون - تشيلسي 23:45

الدوري المغربي

الوداد - الرجاء 23:00

