مباريات اليـوم
الدوري الإيطالي
كومو - فيرونا 21:30
يوفنتوس - أودينيزي 21:30
روما - بارما 21:30
بولونيا - تورينو 23:45
إنتر- فيورنتينا 23:45
الدوري الفرنسي
لوهافر - بريست 22:00
لوريان - باريس سان جيرمان 22:00
ميتز - لانس 22:00
نيس - ليل 22:00
الدوري المصري
بتروجيت - الأهلي 21:00
كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال - برايتون 23:45
ليفربول - كريستال بالاس 23:45
سوانسي سيتي - مانشستر سيتي 23:45
ولفرهامبتون - تشيلسي 23:45
الدوري المغربي
الوداد - الرجاء 23:00
