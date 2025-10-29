حتا والذيد أبرز الرابحين في الجولة الخامسة من دوري «الأولى»

حققت أندية حتا والذيد ومجد انتصارات ثمينة في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، التي أُقيمت مبارياتها يومي الأحد والإثنين الماضيين، ويمكن وصف الجولة الماضية بأنها الأكثر إثارة وتميزاً حتى الآن، لما شهدته من نتائج مفاجئة وأداء فني مرتفع، رغم غياب أندية يونايتد ودبا الحصن والحمرية والفجيرة والاتفاق، بسبب انشغالها بمنافسات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز حتا على الإمارات (2-1)، والذيد على العروبة (1-0)، فيما حقق مجد انتصاره الأول هذا الموسم على حساب مصفوت (1-0)، كما فرض سيتي التعادل (2-2) على العربي، في حين انتهت مواجهة الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد بالتعادل (1-1).

وشهدت الجولة عدداً من المشاهد الفنية البارزة، من بينها الخسارة الأولى لفريق الإمارات بعد أربعة انتصارات متتالية، في حين واصل الذيد تألقه، ليتأكد أنه الحصان الأسود للموسم الحالي بعد فوزه على العروبة، أحد أبرز المنافسين على الصعود، ليعزز بذلك انتصاره السابق على العربي. كما نجح مجد في تسجيل أول فوز له بعد ثلاث خسائر متتالية.

وبناءً على نتائج الجولة الخامسة، حافظ فريق الإمارات على الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه دبا الحصن بـ9 نقاط. وتتشارك ستة أندية المركز الثالث برصيد 7 نقاط، هي: الحمرية، غلف يونايتد، العربي، يونايتد، حتا، والذيد. ويليها سيتي ومصفوت بخمس نقاط لكل منهما، ثم مجد بثلاث نقاط، والجزيرة الحمراء بنقطتين، بينما يملك الفجيرة والعروبة نقطة واحدة لكل منهما، ويأتي الاتفاق في المركز الأخير دون رصيد.

وليد عبيد: مكاسب إيجابية عديدة لـ «الإعصار»

وصف مدرب الفريق الأول لنادي حتا وليد عبيد، الفوز على الإمارات بأنه انتصار مهم للغاية ومملوء بالمكاسب الإيجابية لفريقه الملقب بـ«الإعصار»، خصوصاً أنه تحقق على حساب المتصدر، وفي توقيت كان الفريق بحاجة ماسة فيه إلى دفعة معنوية تعزز طموحاته في مواصلة المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «المنافسة في دوري الدرجة الأولى تتطلب تحقيق الفوز في المباريات القوية والصعبة، خصوصاً أمام الفرق التي تتصارع على الصعود، حتى يتمكن الفريق من المضي بثبات في مسيرته التنافسية. أشعر بسعادة كبيرة، لأن اللاعبين قدموا مباراة مميزة، وجاء الأداء الفني العالي متزامناً مع الفوز. نطمح إلى مواصلة تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، لما لذلك من أثر مباشر في التطبيق المتقن للخطط الفنية، وثقتنا كبيرة بأن المستوى سيتطور تدريجياً من جولة إلى أخرى».