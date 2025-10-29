روشا: الجزيرة من أفضل أندية العالم على مستوى المرافق والاحترافية

أعرب لاعب فريق الجزيرة، البرازيلي ويليان روشا، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على عجمان، والذي تزامن مع وصوله إلى المباراة رقم 300 في مسيرته الاحترافية، مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل بالنسبة له محطة فخر واعتزاز ومسؤولية جديدة في مشواره الكروي، مبيناً أنه يعتبر «فخر أبوظبي» من أفضل الأندية في العالم على مستوى المرافق والبنية التحتية والاحترافية في التعامل مع اللاعبين.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بامتنان كبير لكل من سانده في هذه الرحلة الطويلة، موضحاً أن بلوغ هذا الرقم بخوضه 300 مباراة ليس مجرد إنجاز شخصي، بل ثمرة عمل جماعي وتجارب متعددة في مسيرته، سواء في البرازيل أو في البرتغال قبل أن يحط رحاله في الإمارات.

وأضاف اللاعب روشا أن حياته في الإمارات تمثل فصلاً جديداً مملوءاً بالحافز والطموح، لافتاً إلى أنه يعيش فترة استقرار مهمة مع عائلته، إذ يقيم في أبوظبي مع زوجته وابنته، ويعتبر وجودهما إلى جانبه أحد أسرار توازنه النفسي داخل الملعب وخارجه.

وأوضح أن البيئة المريحة والداعمة التي وجدها في نادي الجزيرة ساعدته على التأقلم السريع، سواء من الناحية الرياضية أو الحياتية، مؤكداً أن هذا الانسجام انعكس على أدائه داخل الملعب، وعلى مستواه الفني المستقر منذ انضمامه للفريق.

وتابع اللاعب البرازيلي أن طموحه لا يتوقف عند الأرقام الفردية، بل يمتد إلى تحقيق البطولات الجماعية مع الجزيرة، موضحاً أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال: «أؤمن تماماً بقدرة الفريق على المضي بثبات نحو تحقيق أهداف النادي، بفضل نوعية اللاعبين والإدارة الفنية والتنظيم الاحترافي الذي يميز الجزيرة عن غيره من الأندية».

وأكد أن «المعايير التي وجدتها في النادي فاقت توقعاتي قبل التوقيع، وأرى أن الجزيرة من أكثر الأندية احترافية في المنطقة، ليس فقط من حيث جودة المرافق والبنية التحتية، بل أيضاً من حيث الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بإعداد اللاعبين وتطويرهم. واعتبر أن نظام العمل داخل النادي يجسد المعنى الحقيقي للاحتراف، إذ يتمتع اللاعبون بدعم إداري وفني متكامل يساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة».

وأشار المدافع البرازيلي إلى أن اختياره الانضمام إلى الجزيرة كان القرار الصائب في مسيرته، إذ جاء بعد دراسة دقيقة لمسار النادي وطموحاته، وقال: «وجدت في الفريق مشروعاً حقيقياً للنمو المستمر، مع طموح دائم للعب على الألقاب، وهو ما يتماشى مع شخصيتي التي تبحث دائماً عن التحديات الجديدة».

وواصل: «اللعب في دوري يتميز بتطور مستمر مثل دوري أدنوك للمحترفين يمثل تجربة مثيرة لي على المستويين الفني والشخصي، وأسعى لأن أكون عنصراً مؤثراً في مسيرة الفريق».

شخصية قوية داخل الملعب وخارجه

قال المدرب السابق للاعب ويليان روشا في بورتيمونينسي، البرتغالي ريكاردو بيسوا، إن روشا لاعب يمتلك شخصية قوية داخل الملعب وخارجه، مشيراً إلى أنه تابع تطوره عن قرب منذ انتقاله من كوفا دا بيداد إلى الدوري البرتغالي الممتاز.

وأوضح بيسوا الذي تابع مباراة الجزيرة وعجمان، لـ«الإمارات اليوم» أن روشا يتمتع بقدرات بدنية وفنية مميزة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، لكنه يراه في الأساس قلب دفاع صلب، يتميز بالقوة في الكرات الهوائية والمواجهات الفردية، إضافة إلى امتلاكه الهدوء اللازم لبناء الهجمات من الخلف.

وأضاف: «أظهر اللاعب ثباتاً في مستواه على مدار أربعة مواسم متتالية، حيث إنه من النوع الذي يتكيف بسهولة مع مختلف المدارس الكروية، ويرتقي بأدائه كل موسم، ويعد انتقاله إلى الجزيرة خطوة موفقة و(صفقة ممتازة) تعكس قيمته الحقيقية كلاعب محترف قادر على الإضافة لأي فريق يرتدي شعاره».