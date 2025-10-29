راشد سهيل: فخور بتأهل خورفكان إلى ربع نهائي الكأس

أعرب حارس مرمى خورفكان، راشد سهيل حارب، عن سعادته الكبيرة بالدور الذي قدمه في المباراة التي فاز فيها فريقه على كلباء بهدفين دون رد، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، واصفاً اللقاء بأنه من أهم المباريات في مسيرته الكروية.

وقال راشد سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة، كوني أحد عناصر الفريق الذي نجح في التأهل إلى الدور القادم من كأس رئيس الدولة، في مباراة صعبة جمعتنا بمنافس قوي، جميع اللاعبين قدموا مستوى عالياً، وكان الانسجام والروح الجماعية سبباً في تحقيق الفوز. طموحنا أن نواصل سلسلة الانتصارات في جميع البطولات».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة مهمة في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، ونتمنى أن نواصل تقديم أداء فني مميز يعكس تطور الفريق».

واختتم: «أتمنى الشفاء العاجل لزميلي الحارس أحمد الحوسني، وعودته سريعاً لدعم الفريق من جديد».

ويُعد راشد سهيل من الوجوه الصاعدة، وسبق له اللعب في أندية شباب الأهلي والبطائح والعروبة، قبل أن ينتقل إلى خورفكان.