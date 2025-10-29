سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً يجذب نخبة المشاركين

ذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن نخبة الملاك والنواخذة أكدوا المشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه النادي، السبت المقبل، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2025-2026.

وفتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب التسجيل عبر موقعه الإلكتروني، حيث يواصل حالياً استكمال طلبات المشاركة، وإجراءات اعتماد المحامل الخاصة بالمشاركين وفق المواصفات الفنية المحددة في تعليمات السباق التي تم تعميمها عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل مع المشاركين، ويتم فيها مراعاة أعلى معايير الدقة في كل الجوانب المرتبطة بالسباق، وضمان السلامة، وتهيئة أفضل الظروف لتقديم أقوى المستويات التنافسية.

ويعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً رابع سباقات الموسم الحالي، بعد سباق فئة 22 قدماً، وجولتي سباق فئة 43 قدماً، ويتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المحامل المشاركة بقيادة أسماء بارزة من النواخذة الذين يتنافسون للوجود على منصات التتويج.

ومن المقرر أن يمتد مسار السباق من جزر العالم، على أن تبحر المحامل في بحر دبي، كما يحتضن «دبي هاربر» مراسم التتويج.