%20زيادة في قيمة جوائز سباقات مضمار جبل علي

أعلن مضمار جبل علي أن الموسم الجديد من سباقات المضمار 2025-2026، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من الأول من نوفمبر إلى الثامن من مارس 2026، سيشهد زيادة القيمة الإجمالية لجوائز السباقات بنسبة 20% مقارنة بدورة العام الماضي، إلى جانب تنظيم 11 أمسية، ومجموعة من البطولات الرئيسة الكبرى، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من ملاك الخيول، وتطوير جودة السباقات، بما يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الخيول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، أمس، في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، محمد سعيد الشحي، ومدير عام مضمار جبل علي محمد الأحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والإعلاميين، وحشد من المهتمين بسباقات الخيل في الدولة.

وكشف مضمار جبل علي عن إطلاق برنامج «داعم»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي صُمم لضمان الدعم المستدام لملاك الخيول، حيث يعتمد البرنامج على نظام حوافز مبتكر يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعّالة لملاك الخيول في السباقات المختلفة، من خلال إضافة مكافآت جديدة إلى الجوائز الرسمية لسباقات محددة، وتغطية فئات مختلفة، بما في ذلك الخيول الصغيرة (عمر سنتين وثلاث سنوات) والخيول غير الفائزة سابقاً، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتطوير جودة السباقات.

وقال مدير عام مضمار جبل علي، محمد الأحمد، في المؤتمر الصحافي، إن «الموسم الجديد من السباقات يأتي في إطار الجهود الرائدة التي يبذلها مضمار جبل علي للمساهمة في تعزيز رياضة سباق الخيل وتطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أن دورة عام 2025-2026 ستشهد عدداً كبيراً من السباقات والأمسيات، وزيادة قيمة الجوائز، بما يتيح لملاك الخيول المشاركة بشكل أوسع وأكثر فعالية.

وأكد الأحمد التزام مضمار جبل علي بتطوير بيئة سباق احترافية ومستدامة، توفر الفرص لجميع المشاركين، وتعزز جودة الأداء وتنافسية السباقات، مبيناً: «من هنا جاء إطلاق برنامج (داعم) الأول من نوعه على مستوى السباقات حول العالم، ليجسد هذا الدعم، ويحفز المشاركة الفعالة لملاك الخيول، وبما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام على رياضات الفروسية، سواء من حيث تطوير المهارات، أو رفع مستوى المنافسة، أو تقديم الدعم لملاك الخيول على اختلاف فئاتهم، بما يضمن استمرارية نجاح السباقات، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لرياضة الخيل على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ويتضمن مضمار جبل علي بطولات «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس»، إلى جانب تنظيم 11 أمسية خلال الموسم، وكل أمسية سيكون لها مبادرة مجتمعية لها دلالة وصلة بالمجتمع، مثل الاحتفالية بمبادرة زايد وراشد في 29 نوفمبر، واحتفالية يوم الطلاب والجامعات في 13 ديسمبر، واحتفالية رأس السنة في 27 ديسمبر، واحتفالية يوم الفن بتاريخ 17 يناير، ويوم الأناقة في 15 فبراير، والاحتفال بشهر رمضان في آخر أمسيتين في الأول والثامن من مارس 2026.

. 1 نوفمبر موعد انطلاق الموسم الجديد من سباقات مضمار جبل علي ويستمر حتى 8 مارس 2026.