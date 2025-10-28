السباح الإماراتي حسين شوقي يتوج بذهبية 50 متر فراشة في «الألعاب الآسيوية»

توج حسين شوقي سبّاح منتخب الإمارات بذهبية 50 متر فراشة بزمن وقدره 24.73 وبأفضل رقم للسباق في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب، متفوقاً على لاو كين جيمس سبّاح هونج كونج بفارق 0.24 ثانية الذي حصد الميدالية الفضية بزمن قدره 24.97 ثانية، فيما حصد وو جاو – سي سبّاح الصين تايبيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث بزمن قدره 25.05 ثانية.

وفي إنجاز استثنائي خلال أقل من 24 ساعة خاض حسين شوقي 3 نهائيات في سباقات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، مواصلا تألقه المميز، بعد تأهله إلى نهائي سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.16 ثانية، وبفارق 0.42 جزء من الثانية عن أقرب منافسيه، وحصده الميدالية البرونزية أمس الإثنين بسباق 50 متر حرة.

وبتحقيق هذه الميدالية ارتفع رصيد الإمارات إلى 19 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية في المركز السادس، مؤكدة صدارتها العربية فيما استمر تصدر الصين لجدول الترتيب العام برصيد 98 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 40 ميدالية، وتايلاند في المركز الثاني برصيد 33 ميدالية.

وأكد البطل الذهبي حسين شوقي أن الإنجازات تأتي بالالترام والجدية في التدريبات، والاستفادة من كل مشاركة وتجمع، وهو الأمر الذي عمل على تحقيقه الجهاز الفني لمنتخب السباحة بقيادة المدرب الوطني مروان الحتاوي، مما أثمر هذا النجاح الكبير الذي لن يكون الأخير باسم الإمارات وأضاف«كل الشكر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للرياضات المائية، الجهود تكللت بهذا النجاح والقادم أفضل في المحافل الرياضية المقبلة».

من جانبه أعرب مروان الحتاوي المدير الفني لمنتخب الإمارات للسباحة عن سعادته بالإنجاز السبّاح الذهبي حسين شوقي وبالمستوى المتقدم الذي حققه خلال جميع السباقات في الدورة، مشيراً إلى أن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تم تنفيذه بشكل جيد خلال المرحلة الماضية، ومنذ اختيار السباحين المشاركين بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري من المجموعة التي تسمح أعمارها بالمشاركة وفق الفئات العمرية المحددة في الدورة.