رالي دبي الدولي ينطلق 20 نوفمبر

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق منافسات رالي دبي الدولي (باها)، الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025.

ويُعدّ هذا الحدث الجولة الختامية لكل من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات FIA World Baja Cup وكأس العالم للدراجات النارية والكوادز FIM Baja World Cup، ليشكّل ختاماً لموسم رياضات المحركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث رسّخ الحدث مكانته كأحد أبرز وأصعب الراليات على أجندة السباقات الصحراوية العالمية.

وتُقام نسخة هذا العام التاسعة بصيغتها الحالية كرالي باها، بعد مرور 46 عاماً على انطلاق الرالي لأول مرة في عام 1979 تحت اسم «رالي دبي»، الذي يُعدّ من أعرق الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة، ويُعرف بتنوّع تضاريسه وتحدياته التي تجذب نخبة السائقين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وينطلق المشاركون من دبي فستيفال سيتي مول – القاعدة الرسمية للحدث – ليستكشفوا خلال مرحلة الانطلاق جمال الطبيعة الخلابة في منطقة حتّا ضمن جبال الحجر، قبل خوض يومين من المنافسات الشاقة وسط كثبان القدرة الرملية الفريدة، التي تمنح الرالي طابعاً خاصاً يجمع بين التحدي والإبهار.

ويُغلق باب التسجيل للمشاركة في 6 نوفمبر 2025، حيث سيتم الكشف عن قائمة المشاركين الساعين لتكرار إنجاز أبطال نسخة 2024: ناصر العطية (فئة السيارات)، كونراد دابروفسكي (فئة الدراجات النارية)، وعبدالعزيز أهلي (فئة الكوادز).

وفي هذه المناسبة، عبّر خالد بن سليم، رئيس مجلس إدارة منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر ورؤيته الثاقبة التي أسهمت في ترسيخ مكانة رالي دبي الدولي (باها) كواحد من أبرز الفعاليات على روزنامة رياضة السيارات العالمية، وتعزيز موقع دبي كمركز رياضي دولي رائد.

وقال بن سليم: «يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بنخبة السائقين من حول العالم هنا في دبي. ومع كل عام، نرى الحدث ينمو في المكانة والجاذبية، ويستقطب نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين. ونتطلع إلى الاحتفال بتتويج أبطال عام 2025 في دبي».