مدرب العين: بدأنا الموسم كما نريد.. ونعرف صعوبة مواجهة عجمان

أكد مدرب فريق العين، فلاديمير إيفيتش أهمية المحافظة على البداية القوية التي حققها فريقه في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم، مشيراً إلى أن الصدارة الحالية برصيد «16 نقطة وبلا خسارة» تعكس جدية اللاعبين والتزامهم داخل الملعب، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الانطلاقة حينما يحل «الزعيم» ضيفاً على عجمان يوم الخميس في الجولة السابعة.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «من المهم جداً أننا بدأنا الموسم بالطريقة التي نريدها، فنحن حالياً في الصدارة، وأداء الفريق جيد، واللاعبون يعملون بجدٍّ كبير. قلت أكثر من مرة إنهم يستحقون هذه المكانة، ويمكن القول إن الأمور تسير تحت السيطرة».

وأضاف: «اللاعبون جادّون ويدركون أننا قدمنا بداية جيدة، لكن أمامنا العديد من المباريات في كل البطولات. حتى الآن حققنا ما كان جمهورنا يتوقعه منا، وعلينا أن نواصل العمل لنكمل ما بدأناه».

وعن المباراة أمام عجمان، قال المدرب الصربي: «نحن نعرف أن عجمان فريق قوي ومنظم، والمباراة أمامه ستكون صعبة، وربما من أصعب المواجهات خارج أرضنا. لديهم أسلوب واضح في الدفاع، ويجيدون اللعب على الكرات المرتدة، كما يمتلكون لاعبين مميزين في الخط الأمامي قادرين على إنهاء الهجمة بثلاث أو أربع تمريرات فقط، لذلك علينا أن نكون حذرين للغاية».

وختم إيفيتش حديثه قائلاً: «علينا أن نحضّر أنفسنا جيداً لكيفية إيقاف هجماتهم السريعة، خصوصاً عبر الأجنحة، وفي المقابل يجب أن نعرف كيف نهاجم أمامهم، وأن نفعل كل ما يمنحنا الأفضلية في المباراة».