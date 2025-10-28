20% زيادة في جوائز سباقات مضمار جبل علي

أعلن مضمار جبل علي أن الموسم الجديد من سباقات مضمار جبل علي 2025- 2026، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 8 مارس 2026، سيشهد زيادة القيمة الإجمالية لجوائز السباقات بنسبة 20 % مقارنة بدورة العام الماضي، إلى جانب تنظيم 11 أمسية، ومجموعة من البطولات الرئيسة الكبرى، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتشجيع المشاركة الفاعلة من ملاك الخيول، وتطوير جودة السباقات بما يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الخيول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد اليوم في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، محمد سعيد الشحي، ومدير عام مضمار جبل علي محمد الأحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والإعلاميين، وحشد من المهتمين بسباقات الخيل في الدولة.

وكشف مضمار جبل علي عن إطلاق برنامج «داعم»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي صُمم لضمان الدعم المستدام لملاك الخيول، حيث يعتمد البرنامج على نظام حوافز مبتكر يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعّالة لملاك الخيول في السباقات المختلفة، من خلال إضافة مكافآت جديدة إلى الجوائز الرسمية لسباقات محددة، وتغطية فئات مختلفة بما في ذلك الخيول الصغيرة (عمر سنتين وثلاث سنوات) والخيول غير الفائزة سابقًا، بما يساهم في رفع مستوى المنافسة وتطوير جودة السباقات.