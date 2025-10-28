مدرب دبا الجديد.. خبرة واسعة في تدريب الأندية الخليجية

تعاقدت شركة دبا لكرة القدم مع المدرب الروماني سيبريان بانايت، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفًا للبرتغالي برونو بيريرا.

وجرى توقيع العقد بقاعة المؤتمرات باستاد دبا بحضور رئيس مجلس إدارة شركة دبا لكرة القدم أحمد سعيد الظنحاني.

ويملك سيبريان خبرة واسعة في تدريب الأندية الخليجية، حيث أشرف على فرق الهلال والرائد والباطن في الدوري السعودي، والصحار في الدوري العماني، والخريطيات في الدوري القطري، إلى جانب عمله مع نادي العين، والعديد من الفرق الرومانية.

ويُعد المدرب الروماني المعروف بلقب «سيبيريا» من الأسماء المميزة، حيث حقق عدة إنجازات أبرزها: بطل الدوري السعودي مع الهلال 2017 ونهائي دوري أبطال آسيا 2014، بطل دوري الرديف مع الهلال 2015 و2016، ونصف نهائي كأس الملك السعودي مع الباطن 2019.

يذكر أن المدرب السابق لفريق دبا للبرتغالي برونو بيريرا لم يحقق النتائج المرجوة مع الفريق.