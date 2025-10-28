«مواي تاي» الإمارات يتألق في البحرين

واصل أبطال منتخب الإمارات للمواي تاي تألقهم في المنافسة القارية، بتحقيق ثلاث ميداليات ملوّنة، تضمنت ذهبية وفضيتين، في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب الآسيوية للشباب - البحرين 2025، في إنجاز جديد يؤكد المكانة المتقدمة لرياضة المواي تاي الإماراتية آسيوياً.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للتفوق اللافت الذي حققه منتخب الإمارات للمواي تاي في بطولة العالم للشباب - أبوظبي 2025، حين تصدّر الترتيب العام.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، حققت مستويات مميّزة تكللت بذهبية عن طريق عصام خليل في فئة القتال وزن 57 كلغ للفئة العمرية 16-17 سنة، كما فازت آية الشعري بالميدالية الفضية في فئة القتال وزن 48 كلغ للفئة العمرية نفسها، وفي منافسات الفرق «المواي تاي»، أحرز الثنائي عزيز الحمادي وراكان يوسف فضية الفئة العمرية 16-17 سنة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عبدالله سعيد النيادي: «نهدي الإنجازات التاريخية لرياضة المواي تاي الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في مملكة البحرين إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها»، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات القارية الجديدة التي أحرزها أبطال الإمارات في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي ضمن دورات الألعاب الآسيوية للشباب بعد إدراجها هذا العام.

وهنّأ النيادي أبطال الإمارات الذين نجحوا في تقديم مستويات قوية ومتميّزة قادتهم إلى تحقيق هذه الإنجازات المهمة في المحفل القاري للألعاب الآسيوية، مشيداً بأدائهم القتالي المذهل، وانعكاسه الإيجابي على تطور مستواهم، وما أظهروه من روح عالية أسهمت في الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي.

كما أشاد بجهود الكادرين الفني والإداري، وأولياء أمور اللاعبين الأبطال، لدعمهم المتواصل وإسهامهم الفاعل في تحقيق هذا النجاح.

وأكّد أن هذه النتائج تُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة منتخباتنا الوطنية، التي واصلت تحقيق إنجازات غير مسبوقة، لاسيما بعد تصدّر منتخب الإمارات الترتيب الختامي لبطولة العالم للشباب التي أُقيمت في أبوظبي.