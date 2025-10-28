انطلاق موسم «غرس» لتعزيز السلوك الإيجابي لمنتسبي أندية دبي

أطلق مجلس دبي الرياضي أنشطة الموسم الجديد من مبادرة «غرس» التربوية، للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية.

وتهدف المبادرة بحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز القيم السلوكية لمنتسبي الأندية الرياضية في الإمارة، من خلال إعداد الشاب الرياضي بشكل متميّز، وإكسابه القيم والسلوكيات الإيجابية، وذلك بالتعاون مع أندية دبي والشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي. وعقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع المؤسسات المشاركة في المبادرة، وهي شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأوقاف دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الإمارات للسياقة، بحضور ممثلين عن أندية شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وحتا، والشطرنج، ونادي دبي لأصحاب الهمم.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم إنجازات المبادرة التي انطلقت عام 2013، إذ أسهمت أكثر من 30 مؤسسة اتحادية ومحلية فيها، وبمشاركة ما يزيد على 45 ألفاً من منتسبي الأندية والمدارس، شاركوا في 1350 محاضرة أُقيمت خصيصاً من أجل هذا الشأن.

كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية للمبادرة التي تأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية، وتشمل إطلاق المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية إلى تحقيق أهدافها في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من تنمية المجتمع والصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة.

وتتضمن المبادرة أربعة محاور، هي: تعزيز القيم السلوكية والأخلاقية، وتثقيف اللاعبين وتطوير المهارات الحياتية، وتعزيز الوعي الصحي والسلامة، وتنظيم أنشطة ميدانية وزيادة التفاعل المجتمعي، وتشمل المبادرة تنظيم محاضرات توعوية، وورش عمل تفاعلية، ومناقشات جماعية، وتدريباً عملياً، واستشارات فردية.