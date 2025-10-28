الرحومي: الشريط اللاصق أصبح أحد أساليب علاج الرياضيين عالمياً

نظّمت جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل ورشة عمل تخصصية حول العلاج بالشريط اللاصق (الكينيسيولوجي)، بالتعاون مع شركة «ايسيتي»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الدولي، المقرر إقامته في الأول والثاني من نوفمبر المقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وقال رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، الدكتور عبدالله الرحومي، إن العلاج بالشريط اللاصق أصبح أحد الأساليب العلاجية المنتشرة عالمياً، وحقق نتائج إيجابية في علاج الإصابات العضلية بمختلف الرياضات، موضحاً أن التطورات المستمرة في هذا المجال تتطلب تدريباً متواصلاً للعاملين في العلاج الطبيعي وطب إعادة التأهيل.

وأضاف الرحومي في تصريحات صحافية، أن الجمعية حرصت على تنظيم الورشة قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، لإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتركيز والاستفادة القصوى من التدريب، دون التأثير في جدول المؤتمر الذي يتضمن جلسات وورش عمل متخصصة في مجالات الطب الرياضي المختلفة.

وأشار إلى أن الورشة هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في تطبيق الشريط اللاصق، وفهم وظائفه في الوقاية من الإصابات والتعافي منها، إلى جانب التعرّف إلى الأساليب الحديثة للضغط باستخدام الشريط في الطب الرياضي.