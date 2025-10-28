الهولي: موسم «الصالات» عالي الجودة فنياً بحضور مدربين عالميين

أكد مدرب فريق البطائح لكرة الصالات عدنان الهولي أن الموسم الجاري من دوري الصالات، مرشح لأن يظهر بشكل مميز وعالي الجودة من الناحية الفنية، وذلك لأسباب عدة مهمة، من بينها وجود مدربين عالميين، إضافة إلى نظام إقامة البطولة وقوة المنافسات.

ويتصدر البطائح ترتيب دوري الصالات برصيد تسع نقاط بعد مضي ثلاث جولات، يليه فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي في المركز الثاني برصيد ست نقاط من مباراتين، ثم شباب الأهلي برصيد أربع نقاط، وكلباء ودبا الحصن ولكل منهما ثلاث نقاط، ثم خورفكان بنقطة واحدة، واليرموك دون رصيد.

وتشارك في منافسات البطولة سبعة فرق بعد انسحاب فريق الاتفاق في مطلع المنافسات.

وكشف عدنان الهولي لـ«الإمارات اليوم»، أن «وجود مدربين عالميين مثل مدرب كلباء البرازيلي ماركوس سوراتو، ومدرب خورفكان الإسباني كارلوس جاجو، إلى جانب مدربين ذوي خبرات دولية، مثل مدرب دبا الحصن البرازيلي ساندرو زانتي، ومدرب فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي البرازيلي تياغو دياز، أسهم في رفع المستوى الفني العام».

وتابع الهولي: «نظام المنافسات المتبع في الدوري الذي يتكون من ثلاث جولات، يمنح الأمل لجميع الفرق في التأهل إلى الدور النهائي، كما يمنح اللاعبين الثقة العالية بأنفسهم للتطور التدريجي، ما يبشر بموسم عالي الجودة».

وأشار إلى أن «المنتخب الوطني سيستفيد كثيراً من مباريات الموسم الحالي، بفضل قوة المنافسات وجهود المدربين»، معتبراً أن «هذا هو الهدف الأهم من إقامة الدوري».

وأوضح أن «الفرق الحديثة في البطولة، مثل فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، منحت المنافسات قوة إضافية ومستوى مميزاً، إضافة إلى فريق اليرموك الذي يتوقع له مستقبلًا واعداً، على الرغم من عدم تحقيقه أي فوز حتى الآن، لامتلاكه نخبة من اللاعبين الجيدين».

وأكد الهولي أن «مجلس إدارة نادي البطائح قدّم دعماً بارزاً للفريق، من خلال استقطاب لاعبين مميزين من المواطنين والمقيمين والأجانب، ما سينعكس إيجاباً على طموح الفريق هذا الموسم في الحفاظ على مكانته الفنية المميزة، بصفته بطل الدوري وحامل أغلب الكؤوس والدروع».

وختم الهولي: «أغلب لاعبي منتخب الإمارات هم من لاعبي فريق البطائح، وهذا يجعلني أشعر بمسؤولية أكبر تجاه دعمهم داخل صفوف النادي، حتى يتمكنوا من دعم المنتخب في مختلف الاستحقاقات المقبلة».