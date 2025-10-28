حارس دبا: لاعبو الوصل سدّدوا ركلات الترجيح باتجاه قدمي المصابة

أكد حارس مرمى فريق دبا، عيسى الهوتي، أن الفوز على الوصل بركلات الترجيح 6-5 (الوقت الأصلي والإضافي 2-2)، أول من أمس، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة يُعدّ فوزاً مهماً، لأنه تحقق في بطولة غالية على الجميع.

وقال في تصريحات صحافية: «إن المباراة أصبحت من الماضي، وعلى الفريق التركيز حالياً على المواجهة المقبلة مع بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن «الهدف هو تقديم صورة مختلفة عن المباريات السابقة في الدوري».

وأوضح الهوتي: «خلال تنفيذ ضربات الترجيح، كانت أغلب التسديدات موجّهة إلى الجهة اليسرى، وهي الجهة التي أعاني فيها من إصابة، وأعتقد أن مدرب الوصل وجّه لاعبيه لتسديد الكرات نحو هذه الجهة بعد علمهم بإصابتي في القدم اليسرى، لكنني نجحت في التصدي لتسديدة طحنون الزعابي التي أسهمت في تحقيق الفوز».

وأضاف: «تمنيت لو كنت في جاهزية أفضل حتى أتمكّن من مساعدة الفريق بشكل أكبر، وأبارك للجميع الفوز المهم».

وعن طبيعة إصابته، قال الهوتي: «شعرت بألم في العضلة التبانة، لكن لم يكن بإمكاني طلب الاستبدال، والفريق ينافس على الفوز، لذلك فضّلت تحمّل الألم حتى نهاية المباراة، والمهم أننا حققنا الفوز».

واختتم حارس مرمى دبا بقوله: «تنتظرنا مباراة مهمة مع بني ياس في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، وطموحنا تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة».