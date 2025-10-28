إبراهيم عادل: الفوز على عجمان خطوة مهمة للمنافسة على الكأس

أبدى لاعب الجزيرة، المصري إبراهيم عادل، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على عجمان بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الانتصار جاء في توقيت مهم للفريق الذي يسعى إلى المضي قدماً في المسابقة الأغلى.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات صحافية، إن «المباراة لم تكن سهلة كما قد يعتقد البعض»، مشيراً إلى أن «عجمان قدّم أداء قوياً، وحاول العودة بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة، لكن إصرار لاعبي الجزيرة وروحهم العالية حسمت الأمور لمصلحتهم».

وأوضح إبراهيم عادل أن «(فخر أبوظبي) دخل اللقاء بعقلية الانتصار منذ الدقيقة الأولى، وأن الجهاز الفني بقيادة المدرب مارينو بوشيتش طالب اللاعبين بالتركيز وتقديم أداء منضبط على المستويين الدفاعي والهجومي»، مضيفاً: «كنا ندرك أن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن الدوري، لا توجد فيها أفضلية مطلقة لأي فريق، وكل التفاصيل سواء كانت صغيرة أو كبيرة يمكن أن تصنع الفارق، لذلك كان علينا أن نلعب بتركيز عالٍ حتى صافرة النهاية».

وأضاف: «أبارك لجميع زملائي على الجهد الكبير الذي قدّموه طوال 90 دقيقة، وكذلك للجهاز الفني والإدارة التي وفّرت لنا كل الظروف المناسبة، ولا أنسى جماهير الجزيرة التي ساندتنا من المدرجات وأعطتنا دفعة قوية، وأتمنّى أن يستمر هذا الدعم، لأن الجمهور له تأثير كبير علينا داخل الملعب، ووجوده يمنحنا طاقة إضافية في المواقف الصعبة».

وتحدث إبراهيم عادل عن تسجيله أول أهدافه مع الجزيرة قائلاً: «سعيد جداً بأول هدف لي مع النادي، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ انضمامي، والأجمل أنها جاءت في مباراة حاسمة ساعدتنا على التأهل، وهذا الهدف يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، لأنه يُمثّل بداية حقيقية لمسيرتي مع الفريق، وأتمنّى أن أكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني».

كما تطرق اللاعب إلى حالته البدنية بعد خروجه مصاباً في نهاية اللقاء، قائلاً: «الإصابة بسيطة، إذ شعرت ببعض الآلام، لكن الأمور ليست مقلقة، وسأخضع لفحوص بسيطة للتأكد من جاهزيتي الكاملة، أتمنّى أن أكون متاحاً للمباريات القادمة، لأن الفريق يحتاج إلى كل لاعب في هذه المرحلة المهمة من الموسم».

وختم إبراهيم عادل حديثه بتأكيد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً: «نحن نضع أمامنا هدفاً واضحاً وهو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس رئيس الدولة، إضافة إلى الحفاظ على مستوانا في الدوري، حيث إن الروح داخل المجموعة عالية جداً، وهناك انسجام متزايد بين اللاعبين، وإذا واصلنا بهذه الروح والعزيمة، سنحقق مزيداً من الانتصارات ونواصل المنافسة على كل الجبهات».

إبراهيم عادل:

• كنا نُدرك أن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن الدوري، لا توجد فيها أفضلية مطلقة لأي فريق.

• كنت أنتظر لحظة تسجيل أول أهدافي مع الجزيرة، والأجمل أنها جاءت في مباراة حاسمة.