سلطان القاسمي يحل مجلس إدارة نادي الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والتكليف بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي.

ونص القرار على أن يُكلف محمد جمعة بن هندي بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.

كما أصدر صاحب السمو مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي، ونص المرسوم على أن يشكل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، وعضوية كل من: الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، وعادل صالح يوسف الحمادي، وعبدالله سلطان الدح المطروشي، وعبدالله محمد المليح الفزاري، وعمر حسن علي بن حنيفة، والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي، والدكتور سيف أحمد سيف خلف الزعابي، وحنان محمد المحمود.

وأصدر صاحب السمو مرسوماً أميرياً آخر بشأن ترقية وتعيين أمين عام لمجلس الشارقة الرياضي، ونص المرسوم على أن يرقى محمد عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين أميناً عاماً لمجلس الشارقة الرياضي.

