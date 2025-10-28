%61 من الجمهور يطالبون بحارس جديد للمنتخب بدلاً من خالد عيسى

أثار استطلاع جماهيري أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مركز حراسة المرمى في المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبل المواجهة المصيرية أمام منتخب العراق ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم لكرة القدم، تفاعلاً واسعاً من الجماهير التي عبّرت عن آراء متباينة، فمنهم من دعا إلى التغيير ومنح الفرصة للحارس حمد المقبالي أو أسماء شابة جديدة، ومنهم من أيّد استمرار الحارس المخضرم خالد عيسى أساسياً.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 3542 مشجعاً، واستمر لمدة 24 ساعة تحت عنوان: «هل ترى أن منتخب الإمارات بحاجة إلى حارس مرمى جديد بدلاً من خالد عيسى في المرحلة المقبلة؟»، أن 61% من المشاركين يؤيدون الاستعانة بحارس جديد، مقابل 39% يرون أن خالد عيسى هو الخيار الأنسب حالياً.

وعكست آراء المشاركين حالة الانقسام في الشارع الرياضي حول أداء الحارس الدولي، بين من يرى أن الوقت قد حان لتجديد الدماء، ومنح الثقة لجيل جديد من الحراس يتقدمهم حمد المقبالي، ومن يعتقد أن خالد عيسى يجب أن يواصل المهمة.

وتفصيلاً، رأى عدد من المشاركين في الاستطلاع أن المنتخب بحاجة فعلية إلى تجديد الدماء، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لحراس شباب يمتلكون الحماسة والطموح، وعلى وجه الخصوص الحارس حمد المقبالي.

وقال علي المرشدي: «المقبالي منذ سنتين هو الأفضل والأبرز، لكن الإصرار على بقاء خالد عيسى يثير علامة استفهام»، واتفق معه محمد البلوشي قائلاً: «المقبالي من دون أي شك هو الأجدر حالياً».

وأضاف فهد الخوري: «نحتاج إلى حارس جديد يستخدم يده أفضل من حارس خبرة يستخدم رأسه»، فيما رأى سلطان الزعابي أن «التغيير يجب أن يشمل كل المراكز، من الحارس حتى خط الهجوم».

وأشار النقبي إلى أن «عيسى قدّم الكثير، لكن مستواه في هبوط مستمر، والمنتخب بحاجة إلى حارس أكثر جاهزية»، بينما قال قايد الجهام: «سُنة الحياة هي التغيير، ولابد من ضخ دماء جديدة».كما أكّد محمد عبدالرحمن أن «المقبالي جاهز ومبدع في الدوري»، في حين قال حسين عياش: «لا بأس بإعطاء المقبالي الفرصة وإراحة عيسى على دكة البدلاء، فخالد رغم تاريخه الكبير فإنه يرتكب أحياناً أخطاء حاسمة».

في المقابل، دافع المؤيدون عن استمرار خالد عيسى معتبرين أنه لايزال الأفضل والأكثر جاهزية لقيادة حراسة المنتخب في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنه يمتلك خبرة دولية وشخصية قوية تجعله قادراً على تجاوز أي انتقادات، مذكّرين بتألقه الكبير أمام عُمان الذي منح «الأبيض» فرصة الاستمرار في الملحق رغم الخسارة أمام قطر.

وقال عبدالله الشحي: «خالد عيسى كان السبب الرئيس في فوز منتخبنا على نظيره العُماني، وبعد ثلاثة أيام فقط تغيّرت النظرة له بسبب خطأ واحد، فالجماهير تريد لاعباً لا يخطئ أبداً، وهذا غير واقعي».

وشدّد طحنون العميمي على أن «الوقت ليس مناسباً للتجارب والاختراعات»، فيما أوضح راشد أن «خالد عيسى والكابتن علي خصيف من أفضل الحراس في الخليج حالياً».

وأضاف أحمد بن مهنا: «عيسى هو أفضل حارس حالياً، لكن الجماهير نسيت ما فعله أمام عُمان وانقلبت عليه بعد مباراة قطر، وكأن الحارس هو الوحيد الذي يتحمّل مسؤولية الخسارة».

يُذكر أن خالد عيسى تعرّض لانتقادات واسعة خلال المباراة التي خسرتها الإمارات أمام قطر (1-2)، حيث حمّله الجمهور مسؤولية استقبال الهدفين، لأن ردة فعله كانت بطيئة وغير مناسبة، خصوصاً الهدف الثاني.

وأكّد إبراهيم كمال أن «عيسى الأنسب في هذه المرحلة، وبخبرته سيكون سبباً في صعود المنتخب إلى كأس العالم»، فيما شدد محمد علي على أن «أخطاء الدفاع تتحمّل جزءاً من المسؤولية، لكن عيسى كان المنقذ في أكثر من مباراة، أبرزها أمام عُمان».

وبينما انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، دعا آخرون إلى التوازن في اتخاذ القرارات الفنية، معتبرين أن التغيير يجب أن يتم تدريجياً وليس كردّ فعل عاطفي.

وقال يوسف الخديم: «خالد ما قصّر، لكن هل يوجد فعلاً من هو أفضل منه الآن؟»، فيما رأى ساري فديغ أن «عيسى لا يحتاج إلى الإبعاد، بل إلى مدرب حراس متميّز يعيد له الثقة».

أما إبراهيم كواليك فكتب: «منتخب الإمارات بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، لكن ذلك يجب أن يتم بخطة مدروسة، لا كردّ فعل بعد الخسارة».

• مطالبون بالتغيير يرشحون المقبالي للمهمة.. وآخرون: الوقت غير مناسب.