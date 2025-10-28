صدمات مدوية في الكأس.. ومشاهد مليئة بالدهشة

انتهت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بمشاهد مثيرة لم تخلُ من الدهشة، بعدما ودّعت ثلاثة من أكبر الأندية الإماراتية السباق مبكراً في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة منذ سنوات.

وبينما واصل العين عروضه القوية بسباعية ساحقة أمام الحمرية، كان المشهد مختلفاً تماماً بالنسبة لأندية الشارقة والنصر والوصل التي غادرت البطولة على نحو مفاجئ أمام فرق أقل خبرة وإمكانات.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات متوازنة، إذ يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان، والجزيرة مع بني ياس، والعين مع دبا الفجيرة، والوحدة مع يونايتد.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز مشاهد دور الـ16، على النحو التالي:

فوز عريض

على استاد خالد بن محمد في الشارقة، حقق العين فوزاً عريضاً على الحمرية بنتيجة 7-0، في لقاء لم يجد فيه «الزعيم» أي صعوبة لحسم الأمور مبكراً.

افتتح سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف رافاييل فيلا وماتياس بلاسيوس وكودجو لابا وأمادو نيانغ بقية الأهداف في مباراة كانت من طرف واحد تماماً.

من جهته، أشاد المدرب فلاديمير إيفيتش، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، بأداء لاعبيه. وقال: «قدمنا مباراة احترافية، والهدف المبكر منحنا السيطرة والثقة، والآن تركيزنا يتجه لمواجهة عجمان في الدوري».

مفاجآت ثقيلة

جاءت المفاجآت هذا الدور على مستوى ثقيل، إذ ودّع الشارقة البطولة على يد يونايتد أحد فرق دوري الدرجة الأولى الذي يقوده المدرب الإيطالي والأسطورة العالمية أندريا بيرلو، بعد تعادل 1-1 وركلات ترجيح أنهت الحلم الشرقاوي مبكراً.

ورغم مشاركة النجم الجديد حارب عبدالله فإن الفريق ظهر بعيداً عن مستواه، ليخسر أمام فريق خاص في أول مشاركة تاريخية له.

وتعد هذه الهزيمة من أبرز مفاجآت البطولة الأخيرة، كون الشارقة أحد أكثر الأندية تتويجاً باللقب.

أما الصدمة الثانية فكانت بخروج النصر أمام بني ياس بهدفين نظيفين، إذ واصل «العميد» تراجعه وسط أداء باهت، ما أثار انتقادات واسعة من جماهيره.

أما ثالثة المفاجآت الكبرى، فجاءت من دبا الذي أقصى الوصل بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت 2-2، ليكتب الفريق إنجازاً جديداً، ويؤكد أن الطموح لا يعرف فارق الميزانية أو الأسماء.

وبذلك يغادر الوصل البطولة رغم تصدره جدول الدوري المحلي في مشهد أكد أن الكؤوس لا تعترف بالتوقعات.

شباب الأهلي والجزيرة والوحدة

لم تكن طريق الكبار جميعاً سهلة، إذ احتاج شباب الأهلي إلى ركلات الترجيح لتخطي البطائح بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي، بينما انتزع الجزيرة فوزاً صعباً من عجمان بنتيجة 2-1 ليضمن مكانه في ربع النهائي.

أما الوحدة فقد واجه صعوبة كبيرة أمام الظفرة، قبل أن يحسم اللقاء بعد الوقت الإضافي بنتيجة 3-1، ليواصل «العنابي» مشواره نحو اللقب بعد مواجهة مرهقة بدنياً وفنياً، شهد الدور أيضاً فوز خورفكان على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين.

بهذه النتائج تأكد أن النسخة الحالية من كأس رئيس الدولة هي واحدة من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة، بعد أن قلبت موازين القوى وأثبتت أن البطولة لا تعترف بالأسماء الكبيرة، بل بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.