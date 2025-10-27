‎الروماني سيبريان بانايت يتولى القيادة الفنية لدبا

‎أعلن نادي دبا رسمياً تعيين المدرب الروماني سيبريان بانايت مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب برونو بيريرا، ليتولى قيادة “النواخذة” في المرحلة المقبلة من منافسات الموسم الكروي الحالي.

‎ويُعد بانايت من الأسماء الرومانية المعروفة، حيث يمتلك خبرة تدريبية طويلة في أندية أوروبا والخليج، ويُنتظر أن يضيف فكرًا فنيًا جديدًا وطموحًا متجددًا لمسيرة الفريق، الذي قدّم مستويات لافتة مؤخرًا وبلغ ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

‎وأكدت إدارة نادي دبا أن التعاقد مع بانايت يأتي في إطار خطة التطوير الفني واستمرار روح المنافسة العالية لدى الفريق، مشيرة إلى ثقتها بقدرة المدرب الجديد على تحقيق الإضافة المطلوبة وقيادة “النواخذة” نحو نتائج إيجابية تعكس طموحات النادي وجماهيره.

‎ويبدأ المدرب الروماني مهامه رسميًا مع الفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة في بطولتي الدوري والكأس