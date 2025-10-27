“الجدار الأزرق” تعلن ابتعادها عن مدرجات "النصر"

أعلنت مجموعة “الجدار الأزرق”، الداعمة لنادي النصر، ابتعادها المؤقت عن المشهد النصراوي، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن استيائها من تراجع النتائج وسوء العمل الإداري داخل النادي خلال السنوات الماضية.

وجاء في البيان أن المجموعة التي لطالما كانت “البيت الثابت للنصراويين” قد وقفت خلف الفريق في جميع الظروف والمناسبات، رغم الإخفاقات المتكررة، إلا أن الوضع الحالي – بحسب ما ورد في البيان – أصبح “نتاجاً طبيعياً لتراكمات السنوات الماضية وعدم وضوح الرؤية”.

وأكد البيان أن ما يحدث اليوم هو “حلقة متكررة من السيناريوهات التي أضرت بالكيان”، مشيراً إلى أن “الرصاصة الأخيرة أصابت أحلام الشباب النصراويين الذين أفنوا أوقاتهم ومصالحهم في خدمة النادي برفع شكوى لا مبرر لها ضدهم لدى السلطات المعنية مطالبين بالسكوت الأبدي”.

وختمت مجموعة “الجدار الأزرق” بيانها بالتأكيد على أن قرارها بالابتعاد لا يعني التخلي عن حب النادي، قائلة: “نؤكد عشقنا للنصر وعدم ندمنا على كل ثانية أمضيناها في خدمته، وسنبقى عاشقين كما عهدتمونا، حتى يبتسم النصر من جديد.”

ويعد “الجدار الأزرق” أحد أبرز المجموعات الجماهيرية في نادي النصر، ويمثل صوت المشجع النصراوي في المدرجات، حيث كان حاضراً بقوة في جميع المباريات والمناسبات خلال المواسم الأخيرة.