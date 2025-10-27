850 سباحاً يشاركون في النسخة الأولى من بطولة الموهوبين

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الموهوبين للسباحة، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي ستقام يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة، إذ بلغ عدد المسجلين أكثر من 850 سباحًا وسباحة من أكثر من 90 جنسية، يمثلون الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة في الدولة. كما يشارك في الحدث الأول من نوعه نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي الفجيرة، ونادي الحمرية، ونادي مليحة بعدد كبير من السباحين المواطنين، مما يعكس جهود وزارة الرياضة في اكتشاف ورعاية الأجيال الصاعدة في الرياضات المائية وتطوير قاعدة المواهب الوطنية.

وكشف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن تفاصيل تنظيم النسخة الأولى من بطولة الموهوبين للسباحة، التي تُقام ضمن جهود وزارة الرياضة ومساعيها لاكتشاف ورعاية الأجيال الصاعدة في الرياضات المائية، بما يخدم تطوير قاعدة المواهب الوطنية.

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي بالدعم اللامحدود الذي يوليه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، لبرامج وخطط اكتشاف المواهب، لما لذلك من أثر بالغ على تطور رياضة الإمارات، والوصول بأبناء الدولة إلى أعلى درجات التنافسية بما يمكنهم من حصد الإنجازات في الاستحقاقات الدولية على المستويات كافة.

كما أشاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وتوفيره المنشآت الرياضية لاحتضان الأحداث الرياضية في الدولة، وبطولة السباحة للموهوبين على وجه الخصوص، بما يخدم تشجيع ودعم الرياضة التنافسية.

وأشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إلى أن البطولة تُنظَّم بالتعاون بين وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للسباحة ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبإشراف لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة. وتأتي البطولة ترجمةً لرؤية وزارة الرياضة في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة والمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف في بيان صحافي: "تُعد هذه البطولة ذات أهمية بالغة، إذ تمثل الخطوة الأولى ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب في رياضة السباحة، كما تُعد نقطة انطلاق لسلسلة من البطولات والبرامج المخصصة لرعاية الموهوبين في الألعاب الفردية والجماعية، وتواكب استراتيجية الرياضة الوطنية فيما يخص إعداد وصقل المواهب لصناعة أبطال المستقبل".

وتابع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "نثق، وعن يقين، بأن هذه البطولة بما شهدته من إقبال كبير على المشاركة قد فاقت التوقعات".

وكشف الشيخ سهيل بن بطي أن البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 17 عامًا، مشيرًا إلى أن البطولة ستكون منصة لاكتشاف السباحين المتميزين الناشئين وإعدادهم للمستقبل عبر برامج تدريب مصممة وفق أعلى المعايير الفنية المتبعة في المجال، ومن خلال اندماجهم في بيئة تنافسية احترافية بمواصفات عالمية.

وسيتيح الموقع الرسمي لوزارة الرياضة للمتابعين جميع المعلومات الخاصة بالبطولة.

يُذكر أن الفائزين بالمراكز الأولى سيحصلون على ميداليات وجوائز تقديرية، كما سيتم اختيار نخبة من السباحين المتميزين للانضمام إلى برامج تطوير المواهب التابعة للجنة التي تشرف عليها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تقديم الدعم الفني والتدريبي المستمر للمواهب الواعدة.