الإمارات تتقدم إلى المركز السادس بـ18 ميدالية في «آسياد الشباب»

رفعت الإمارات رصيدها إلى 18 ميدالية ملونة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضياً ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها المنتخبات الوطنية بــ19 رياضة متنوعة.

وحصد المنتخب الوطني لسباقات الهجن أربع ميداليات ملونة في الظهور الأول للرياضة في دورات الألعاب الآسيوية للشباب بواقع ذهبيتان وفضيتان لفريقي الشباب والشابات إذ حقق محمد عمير الراشدي ذهبية المركز الأول لمنتخب الشباب، فيما حصد خليفة سهيل الغفلي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وحصل وسمي البلوي من السعودية على الميدالية البرونزية.

وفي منتخب سباقات الهجن للبنات حصدت لطيفة محمد الأشخري المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصدت عائشة عبدالله السعدي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وتوجت إيمان سالم من اليمن بالميدالية البرونزية.

وحصد الفارس صالح الكربي الميدالية البرونزية بمسابقة فردي قفز الحواجز، فيما توجت الماليزيةجمّل الليل الأميرة شريفة أرييل بودرياه بالميدالية الذهبية، وفاز العراقي محمد همام حارث بالميدالية الفضية والمركز الثاني.

كما حصد حسين شوقي سباح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 50 متر حرة بزمن وقدره 23.43 ثانية، بعد ان استطاع أن يتأهل للنهائي ضمن أفضل 3 أرقام من أصل 7 تصفيات.

وواصلت الإمارات صدارتها العربية حيث تقدمت مركز لتحل في المركز السادس آسيوياً بجدول ترتيب الميداليات العام بإجمالي 18ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و5 ميداليات برونزية، إذ تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 76 ميدالية منها 38 ذهبية و26 فضية و12 برونزيات، وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 29 ميدالية منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و 10ميداليات برونزية.

وحقق فلاح النعيمي دراج المنتخب الوطني للشباب رقماً مميزاً بزمن وقدره 22:34.34 في المركز الخامس بسباق فردي ضد الساعة التي أقيمت اليوم لمسافة 15 كم.

