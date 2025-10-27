الكشف عن الهوية الجديدة لاتحاد الإمارات للرياضات المائية

اعتمدت الجمعية العمومية للسباحة الهوية الجديدة للاتحاد تحت المسمى الرسمي "اتحاد الإمارات للرياضات المائية (UAE Aquatics Federation)"، في خطوة تعكس التطور الكبير والتنوع الواسع في الألعاب المائية بمختلف فئاتها، وتعزز من رؤية الاتحاد في توحيد الجهود وتوسيع قاعدة الممارسين في رياضات السباحة، الغطس، المياه المفتوحة، وكافة الأنشطة المائية الأخرى.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين: "إن الهوية الجديدة تجسّد روح الحداثة والطموح التي تواكب مسيرة التطور الرياضي في دولة الإمارات، وتعكس مكانة الدولة الريادية في دعم الرياضة والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية".

ويأتي هذا التغيير ضمن توجه الاتحاد إلى مرحلة جديدة من النمو المؤسسي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي، ورفع مستوى المشاركة في الرياضات المائية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.