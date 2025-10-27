رسمياً.. دبا يُقيل المدرب برونو بيريرا بعد 24 ساعة من الفوز على الوصل

أعلن نادي دبا اليوم الإثنين إقالة مدرب الفريق الأول برونو بيريرا من منصبه، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على الفوز التاريخي الذي حققه الفريق أمام الوصل في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، والذي منح «النواخذة» بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء القرار رغم الأداء المميز الذي قدّمه الفريق في المباراة الأخيرة، حيث أكد النادي في بيانه أن الخطوة تأتي في إطار «إعادة تقييم شاملة لمرحلة ما بعد التأهل» استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في الدوري، دون الكشف عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة.

يُذكر أن برونو بيريرا تولّى تدريب دبا منذ الموسم الماضي، وقاد الفريق إلى الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، محققًا نتائج إيجابية أسهمت في عودة النادي إلى الواجهة، قبل أن تنتهي مسيرته مع الفريق بقرار الإقالة المفاجئ.