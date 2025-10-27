حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وتكليف محمد جمعة بن هندي بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والتكليف بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي.

وبحسب القرار يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار على أن يُكلف محمد جمعة بن هندي بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.