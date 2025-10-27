سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بترقية وتعيين محمد عبيد الحصان أميناً عاماً لمجلس الشارقة الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين أمين عام لمجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم على أن يرقى محمد عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين أميناً عاماً لمجلس الشارقة الرياضي.