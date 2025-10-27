مدرب العين: قدّمنا مباراة احترافية.. تركيزنا الآن على عجمان

أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الحمرية بنتيجة 7-0 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، جاء نتيجة الأداء المنظم والتركيز العالي من اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق حوّل اللقاء إلى تجربة مفيدة قبل مواجهة عجمان المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إيفيتش عقب المباراة: «قدّمنا مباراة جيدة وأداءً احترافياً من البداية إلى النهاية، الهدف المبكر منحنا الأفضلية والراحة في اللعب والسيطرة على إيقاع المباراة، من خلال التمريرات والبناء المنظم للهجمات».

وأضاف: «سجلنا عدداً كبيراً من الأهداف وأنهينا اللقاء بشكل مميز، كما منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة».

وأوضح مدرب العين أن الفريق سيحوّل تركيزه مباشرة إلى مواجهة عجمان الخميس المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللقاء لن يكون سهلاً خصوصاً أنه خارج ملعب العين، وقال: «المباراة المقبلة ستكون صعبة، لذلك كان من المهم أن نحافظ على الجاهزية ونواصل النسق الهجومي نفسه».

وختم إيفيتش: «المباراة كانت مفيدة من جميع الجوانب، وهدفنا دائماً هو تقديم أفضل أداء ممكن وتسجيل أكبر عدد من الأهداف».