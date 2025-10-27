منصور بن محمد يشهد معارض «دبي أكتف» و«دبي مصل شو» و«دبي أكتف إنداستري»

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض دبي الدولي الذي يتضمن ثلاثة معارض، هي: «دبي أكتف» و«دبي مصل شو لبناء الأجسام» و«دبي أكتف إنداستري لصناعة اللياقة البدنية»، في دورته التاسعة، والتي نظمتها مجموعة إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويُعدّ معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية من أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث استقطب أكثر من 40 ألف زائر من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، بمشاركة 400 شركة عارضة تُمثّل أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية والمكملات الغذائية واللياقة البدنية وبناء الأجسام، وأُقيمت فعالياته على مساحة أكثر من 35 ألف متر مربع، تُعرض فيها أحدث الابتكارات في عالم اللياقة البدنية والتغذية.

وتفقّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الشركات العارضة، رافقه نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، والرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط، فرانشيسكو سانتا، والمدير العام للشركة، راشيل تشاتام.

واستمع سموّه إلى شرح حول مستجدات الدورة التاسعة من المعرض والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المُقامة في إطار المعرض، من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة، التي يشارك فيها أكثر من 2000 رياضي تنافسوا للفوز بـ17 بطاقة احتراف مقدمة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

واطّلع سموّه على جانب من المنتجات المعروضة التي ترتبط جميعها باللياقة البدنية ورياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموّه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشهد الحدث هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأبطال بناء الأجسام في العالم، تقدمهم حامل لقب مستر أولمبيا 6 مرات، كريس بومستيد، وبطل العالم لبناء الأجسام مرتين، ريان تيري، وبطل مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، بيغ رامي، وحامل لقب بطولة آرنولد كلاسيك ووصيف بطولة مستر أولمبيا، كاري جرين، وفليكس ويلر، وجيريمي بونديا، ودينيس جيمس، وأندريه ديو، الذين شاركوا خبراتهم حول طرق التدريب والنجاح واستكشاف العقلية الاحترافية التي تميّز أبطال بناء الأجسام.

«أكتف إنداستري»

جمع معرض دبي أكتف إنداستري عدداً من المسؤولين والمبتكرين وملاك العلامات التجارية الشهيرة في القطاع الرياضي من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص الأعمال ومرحلة النمو المستقبلية لقطاع اللياقة البدنية، وشهد إنجازاً كبيراً تمثل في إطلاق أول تقرير مشترك عن قطاع الصحة واللياقة البدنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط.

وأعد هذا التقرير عدد من الخبراء والشركات الاستشارية المتخصصة بالتعاون مع أبرز المستثمرين في قطاع اللياقة البدنية ومراكز التدريب، ويوفر التقرير التحليلات الأكثر شموليةً حتى الآن لأداء المشغّلين وتوجهات سلوك المستهلكين على مستوى الدولة.

منتدى الرؤساء التنفيذيين

تم تنظيم منتدى الرؤساء التنفيذيين ضمن فعاليات المعرض، وتضمن جلسات متنوعة تحدث فيها مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف المرزوقي، ومستشار نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، نايف الدوسري، والرئيس التنفيذي لشركة فيتنس فيرست الشرق الأوسط، مارك بوكانان، والرئيس التنفيذي لشركة جيمنيشن، لورين هولاند.

كما تحدث في المنتدى الرئيس التنفيذي لشركة كون سبورت الرئيس التنفيذي السابق لكلٍ من شركتي ون فيت هولدينغ وويل فيت؛ وسيدريك بيتيس مستشار العافية في مؤسسة دبي للمستقبل، الدكتور ديميتري كوتسوباكس، إضافة إلى البروفيسور الاستشرافي الدكتور كارل رود، الذي ألقى كلمة رئيسة في المنتدى.

وناقش الخبراء سبل الارتقاء بصناعة اللياقة البدنية على المستوى العالمي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الرؤى والتحليلات وتعزيز الابتكار.

وتم تنظيم سلسلة القمم بصفتها المحور الفكري للحدث، حيث قدمت مجموعة من الفعاليات المميزة مثل قمة فيوتشر ولنس، وقمة إكس برو، والقمة العالمية للمعايير للاتحاد الدولي لتسجيل المدربين المحترفين الأولى من نوعها، ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعت هذه الفعاليات نخبة من المتخصصين في مجالات الصحة والضيافة واللياقة البدنية، وناقشوا التطور في مجالات مكافحة الشيخوخة والمعايير المهنية وحلول العافية المبتكرة.

«دبي أكتف»

استضاف معرض دبي أكتف مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال اللياقة البدنية، في مقدمتهم كايلا إتسينيس، وليانا ديب، وجيمس سميث، وبرادلي سيموندز، ودايرن كارتال، الذين قدموا سلسلة من الحصص التدريبية المباشرة والحوارات التحفيزية واللقاءات الحصرية.

واستمتع الزوار بجلسات حماسية للغاية في صالة أكتف وصالة جوينغ أول إن للياقة، وتحليلات متخصصة من قادة الفكر في حوارات «دبي أكتف»، وجلسات التأمل والتركيز الذهني في استديو اليوغا والبيلاتس. كما تم تنظيم تحدي هيروكس 365 بالتعاون مع شركة جيمنيشن، وبطولة الأبطال المستقبليين، بالتعاون مع فريق نوجيرا دبي، الذي تنافس فيه نخبة من المواهب الصاعدة في عالم الرياضات القتالية.

• 40 ألف زائر استقطبهم معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

• 400 شركة عارضة تُمثّل أهم العلامات التجارية العالمية.

• المعرض يكشف عن أول تقرير مشترك حول قطاع الصحة واللياقة البدنية في الدولة.

• الحدث شهد هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأبطال بناء الأجسام في العالم.